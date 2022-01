Madagascar: Reprise des classes - Absentéisme en hausse dans les écoles privées

Le lavage des mains, avec une mise à disposition de points d'eau et de savon sont des mesures obligatoires dans les écoles. Photo d'archives

Les premières reprises ont eu lieu dès hier pour une partie des écoles privées, avec comme premier constat le nombre d'absents au premier jour de la rentrée après les vacances de Noël.

Retour sur les chemins de l'école pour les élèves de certaines écoles privées, hier, 3 janvier 2022. Comme prévu, les dates fixées par les établissements pour la rentrée de janvier ont été généralement maintenues. Cependant, ce ne sont pas tous les élèves qui ont répondu présents à l'appel. Les enseignants et directeurs d'établissements scolaires ont constaté un nombre inhabituellement élevé d'élèves absents au premier jour de la rentrée. Environ 10 absents par classe, en moyenne, d'après les constats dans plusieurs établissements de la capitale.

" Lorsque la rentrée de janvier a lieu aussitôt après le nouvel An, il arrive que des élèves soient absents, contrairement à ce qui est observé lorsque la rentrée après les vacances de Noël a lieu une semaine après le nouvel An. Mais cette fois, les absents sont particulièrement nombreux ", confie un responsable d'établissement à Antananarivo. Il évoque les retours difficiles pour certaines familles parties hors de la ville lors des fêtes de fin d'année, et qui ont rencontré des difficultés pour trouver des places en taxi-brousse pour rejoindre leur lieu de résidence.

Hier, cependant, les absences sont en grande partie liées à la santé des élèves. " Certains parents préfèrent retenir leurs enfants chez eux par crainte de la pandémie de Covid-19 ", ajoute notre responsable d'établissement, affirmant que les mesures de prévention sont observées et respectées, notamment le port obligatoire du masque pour les élèves, les enseignants et le personnel administratif ; le lavage des mains avec du savon ou du gel désinfectant ; la désinfection des chaussures à l'entrée des classes ; les prises de températures à l'entrée ; et surtout la distanciation physique dans les classes. Cependant, le comportement des élèves entre eux dans les espaces extérieurs et les cours de récréation sont difficilement contrôlables par les responsables d'établissement. Or, c'est hors des salles de classe que les distanciations sont les moins respectées car les enfants jouent, se rapprochent. Les cas avérés de Covid-19 dans les écoles peuvent amener à des mesures de fermetures momentanées, mais à ce jour, ces mesures restent exceptionnelles.