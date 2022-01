Sénégal: Vol à l'arraché, agression, insécurité - Le Gouverneur de Dakar rappelle l'interdiction des moto-taxi

A travers un communiqué de presse rendu public mardi soir, le Gouvernement de la région de Dakar, Al Hassan Sall, dit avoir constaté, depuis quelques jours, l'existence de transport en commun de personnes par vélo-taxi, dans divers endroits du territoire régional. Mais, à l'en croire, ce type de transport, inadapté à Dakar, du fait de la densité du trafic automobile et des risques pour la sécurité des personnes, ne saurait y prospérer.

" Le gouverneur de la région de Dakar rappelle aux usagers de ce mode de transport ainsi qu'aux conducteurs, que le transport public de personnes par vélo-taxi est formellement interdit sur l'étendue du territoire de la région conformément à l'arrêté n°008903 du 29 octobre 2012, réglementant le transport par vélo-taxi dans les régions ", relève la note.

Le chef de l'exécutif régional, qui regrette également des cas d'agressions et de vols à l'arraché, soutient que les contrevenants à cette mesure d'interdiction s'exposent aux sanctions administratives et judiciaires prévues par les lois et règlements en vigueur.

D'ailleurs, Al Hassan Sall a demandé à la Police et à la Gendarmerie de " redoubler de vigilance et de continuer à combattre cette pratique dangereuse pour la sécurité des personnes en effectuant notamment un contrôle systématique sur toute moto transportant plus d'une personne ".