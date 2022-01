Madagascar: Collège Saint Michel - Les travaux de sondage géotechnique enclenchés

Le sondage géotechnique du sol pour le projet de transport par câble du côté du collège Saint Michel s'opère depuis hier. Le responsable auprès du collège se prononce contre ce projet.

Hier dans la matinée, les engins de l'Entreprise Colas sont installés sur place afin d'effectuer les travaux de sondage géotechnique prévus dans la cour du collège Saint Michel. Les travaux de sondage avant la mise en place d'un pylône ont commencé lundi matin alors que ceux ci devraient avoir lieu la veille. Dans la lettre adressée au Recteur du collège relative au projet de transport par câble à Antananarivo, il a été indiqué que les sondages sont réalisés par le consortium POMA/COLAS suivant le service N°01 du 20 octobre, sur le tracé de la ligne orange reliant Anosy et Ambatobe, dont un point de pylône point " SP04 " dans l'enceinte du collège Saint Michel Amparibe.

Selon les explications des techniciens sur place, les travaux devront se finir en deux jours comme prévus. Ils devront creuser un trou de 14 cm de diamètre et de quelques mètres de profondeur par rapport à ce sondage. La sécurisation a eu lieu.

De son côté, Le recteur du Saint Michel a fermement contesté l'installation de ce pylône dans l'enceinte de du collège Saint Michel. Une position que le recteur de l'Institut Saint Michel a souligné lors d'un interview avec la presse dans la matinée d'hier. A l'entendre, il conteste l'implantation de ce pylône dans l'enceinte du collège et s'aligne à la revendication des anciens du collège.

Études d'impact

" Vers la fin du mois de novembre, nous avons reçu une lettre par rapport à ces travaux pour le 2 et 3 décembre. Dès qu'on a reçu la lettre, nous avons décidé d'approcher le ministre responsable. Moi et deux représentants du conseil de parents. Durant cette rencontre, il a été expliqué qu'il s'agit de sondage au sol. Nous sommes contre l'installation du pylône dans l'enceinte du collège puisqu'il y a quelques paramètres à considérer dont la présence de plus de quatre mille élèves. Il ne faut pas aussi minimiser les risques ", indique le Père Jean de Dieu Randrainaivo, Recteur du collège Saint Michel. Dans un post sur son compte Facebook le dimanche, Soatiana Rajoelisoa, directrice de la communication et des relations publiques au niveau de la présidence a souligné que le pylône sera installé en dehors de l'enceinte du collège.

Dans ce post, la directrice de la communication et des relations publiques avait soutenu qu'une rencontre avait été effectuée entre le ministre responsable et le représentant des anciens du collège Saint Michel, mis à part la consultation publique qui avait été effectuée auparavant. Les procédures ont été suivies à la lettre. " Durant son allocution le président de la République a expliqué que toutes les procédures ont été respectées. Parmi eux, les études d'impact environnemental, socioculturel effectué en partenariat avec l'ONE et le MCC", indique la directrice de Communication et des relations publiques.