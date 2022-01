Madagascar: Situation de plus en plus alarmante

La population commence maintenant à se poser des questions.

Même ceux qui étaient insouciants auparavant trouvent des raisons de s'inquiéter. Le virus se propage de manière insidieuse et comme lors de la première vague, il contamine toutes les classes sociales. Les chiffres du dernier bilan officiel semblent dépassés, car les cas contacts se multiplient. Mais le plus grave est la montée en flèche du nombre de formes graves. Les responsables ont rouvert les CTC qui avaient été mis en place lors de la première vague, mais on se demande si cela suffira.

Analamanga est la région la plus touchée de Madagascar et cela s'explique par le fait que c'est la plus peuplée. Mais la situation épidémique des autres grandes agglomérations commence aussi à alarmer les autorités. Les nouvelles qui nous parviennent font état d'une explosion de cas positifs à Mahajanga, ville qui semblait jusqu'à présent épargnée. C'est aussi le cas des autres capitales régionales. Les responsables du ministère de la Santé sont maintenant obligés d'appliquer un plan d'urgence. Le Chef de l'État en avait parlé vendredi dernier, mais maintenant on est arrivé à un stade où les dernières mesures prises ne suffisent plus.

Les moyens médicaux vont certainement augmenter, mais c'est la campagne de communication qu'il faut renforcer. Si les messages adressés à la population pouvaient convaincre celle-ci d'adopter les gestes barrières et de porter un masque, l'épidémie serait freinée. L'incitation à la vaccination est tout aussi nécessaire, mais elle n'arrive pas à désarmer la méfiance de certains. C'est la partie didactique de la communication sur laquelle il faut insister. Nos autorités affirment qu'il n'y a pas encore de contaminations au variant Omicron et ils le disent de manière péremptoire.

Pour le moment, c'est le variant Delta qui est en cause. Néanmoins, dans les îles voisines, c'est le variant Omicron qui est à l'origine de l'aggravation de la situation sanitaire. Il est très contagieux, mais moins virulent que le variant Delta. On verra comment évoluera la tendance dans les prochains jours et quelles nouvelles mesures seront prises.