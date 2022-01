Madagascar: CFM - Descente à Analavory et Arivonimamo

Les membres du " Conseil du Fampihavanana Malagasy " (CFM) continuent leur descente dans différents endroits du pays. Ils ont visité ainsi, hier, les communes d'Analavory et d'Arivonimamo II.

Entrant notamment dans le cadre du programme de cet organe intitulé " Rafitra Kianja maitso ". Autrement dit, un espace de dialogue. Un programme qui priorise une meilleure conduite de tout un chacun au niveau des fokontany et débouchant sur une bonne gouvernance au niveau des communes.

Paix sociale. Faut-il rappeler que la loi n°2016-037, dans son article 1er prévoit que le " Fampihavanana Malagasy " englobe tout processus et mécanisme de réconciliation nationale selon le concept " vérité, pardon, amnistie et réconciliation nationale ". Le CFM, faisant de sa priorité " le rétablissement de l'harmonie, de la concorde, de la paix sociale entre auteurs et victimes de divers préjudices et crimes perpétrés, en vue de restaurer l'unité nationale et la réhabilitation tant morale que physique des personnes concernées ".

Espaces de concertation. Par ailleurs, cette loi attribue au CFM cette lourde responsabilité qui consiste à prévenir les crises récurrentes par tous les moyens légaux à sa disposition, tels que la mise en place des espaces de concertation ou de dialogue. Il est à noter que, presque chaque localité provinciale, régionale et même communale a bénéficié de la mise en place de ces espaces de dialogue (par les Conseillers CFM issus des régions et sous formes diverses, suivant spécificités locales) et qui sont désormais opérationnels pour des questions touchant de loin ou de près des problèmes à caractère social, sécuritaire, voire économique.