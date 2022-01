Madagascar: Mecanicien.mg - Une plateforme de recherche de service mécanique en cas de panne

Ravaoarisoa Olivia, directeur général de la société Web & Mobile Success, est la conceptrice de ce projet innovant à Madagascar.

On peut y répertorier plus de 200 garages de différentes tailles qui sont inscrits sur tout le territoire national, sans oublier une liste de dépanneurs disponibles.

Nombreuses sont les nouvelles applications conçues par des experts malgaches dans le domaine de la NTIC (Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication), en vue de contribuer à la transformation digitale à Madagascar, et ce, dans différents secteurs d'activité.

A titre d'illustration, Ravaoarisoa Olivia, directeur général de la société Web & Mobile Success vient de lancer officiellement une nouvelle application dénommée Mecanicien.mg après six mois de développement. " Celle-ci constitue une plateforme de recherche de service mécanique qui réunit tout ce qui est lié à la mécanique, dont entre autres, des fournisseurs de services aux clients tout en rassemblant tous ceux qui sont passionnés ou intrigués par cette spécialité ", a-t-elle expliqué lors de sa rencontre avec la presse dernièrement. Mais avant toute chose, " nous avons conçu cette nouvelle application en vue d'aider notre concitoyen en cas de panne durant les voyages dans des endroits ou villes qui nous sont étrangers puisque dès qu'on sort de la ville, il s'avère difficile de se repérer et de savoir où aller en cas de difficulté. Elle facilite ainsi la vie de la population tout en aidant au référencement des centres de services d'entretien et de dépannage, de différentes tailles, qui sont éparpillés dans tout Madagascar, soit dans la Capitale ou les villes en province ou bien sur les Routes Nationales comme RN1, RN2, RN4, RN5 et RN7 ", a-t-elle fait savoir.

Utilisation gratuite. Force est de remarquer que cette nouvelle application est maintenant composée de plus de 200 garages inscrits sur tout le territoire national, sans oublier la liste de dépanneurs disponibles. Des données concernant les centres de services mécaniques et de dépannage ont été également collectées par le promoteur de ce projet en vue de satisfaire les besoins de tous les automobilistes. Dans la même foulée, " des fonctionnalités comme les astuces mécaniques sur vidéos permettant d'assurer l'entretien des véhicules tout en évitant les pannes avant et après voyage, peuvent être visualisées directement sur la plateforme Mecanicien.mg. Mais ce n'est pas tout ! Il existe aussi d'autres fonctionnalités disponibles comme le partage d'actualités liées à la mécanique. On peut citer, entre autres, les actus sur l'état de dégradation des routes, les actus sur des accidents survenus sur le chemin et la demande de conseil mécanique tout simplement ", d'après toujours les explications de cette porteuse d'idée innovatrice à Madagascar. Par ailleurs, elle tient à préciser que l'utilisation de cette nouvelle application est gratuite aussi bien pour les garagistes, ou vulcanisateurs ou lavagistes ou les dépanneurs que pour les usagers de leurs services mécaniques.