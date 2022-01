Madagascar: Littérature blanche - Le prix du meilleur roman décerné à " Mille Jours Sauvages "

" Mille Jours Sauvages " de Cathy Borie a remporté fin décembre 2021, le Prix des Auteurs Inconnus dans la section " littérature blanche "

Christian Dorsan, écrivain, blogueur et contributeur du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Mille Jours Sauvages de Cathy Borie, lauréate du Prix des Auteurs Inconnus dans la catégorie " littérature blanche ". Le roman est sorti le 20 novembre 2020 aux éditions Rémanence. Décerné par une trentaine de blogueurs et de blogueuses littéraires, ce prix couronne un livre auto-édité ou édité en petite maison d'édition au cours de l'année écoulée dans quatre catégories : littérature blanche, littérature noire, imaginaire et romance.

" À son réveil, seuls les loups lui prouvent qu'elle est vivante. Eux aussi clament leur peur et leur dépouillement. Ils restent ses seuls frères. Pourquoi au fond en a-t-elle peur ? Qui d'autre lui ressemble plus aujourd'hui ? " Les personnages, Camille et Jack, les amis du passé Ange, Pauline, Anto, et les souvenirs des vivants d'avant le Grand Evénement. L'intrigue, une femme attend les loups à la tombée de la nuit, elle est seule dans un hameau déserté depuis le Grand Événement, depuis que le monde a basculé dans le chaos et qu'elle s'est retrouvée prisonnière du froid avec cet inconnu, Jack.

Pourquoi ce livre ?

Le livre a remporté le 21 décembre le Prix des Auteurs Inconnus dans la catégorie " Littérature blanche ", ce qui est un gage de qualité. Mille jours sauvages, à la fois roman psychologique et roman d'anticipation, a marqué le jury " par le réalisme des personnages, dans lesquels nous nous reconnaissons ", alors même qu'ils sont plongés dans un monde glaciaire post-apocalyptique. " Leur ambivalence est explorée très finement ", et le dépouillement de l'histoire, " sans effets spéciaux ", autorise tous les " parallèles possibles avec notre actualité ".

Parce que ce monde apocalyptique pourrait être le nôtre en plus dur, en plus soudain. Il met face à une société qui n'a plus d'électricité, plus de structures suite à un dérèglement climatique brutal. Un aperçu de l'avenir proche ?

Parce que ce livre montre comment une société bascule dans le non-droit, ou peut réinventer une nouvelle manière de vie en communauté. Ce roman, que l'on peut qualifier d'anticipation, pose la question de la nécessité de vivre ensemble, de la solidarité pour supporter le quotidien et surmonter les fantômes du passé, car un monde sans repère apporte son lot de sordide. Formidable réflexion sur l'entraide, l'espérance, le découragement, l'humain est au cœur de cette fiction.

Parce que la rencontre entre deux solitaires qui traînent un passé lourd, tient de la narration. L'attachement de ces deux personnages est fragile, nécessaire pour la survie et cependant cette rencontre se transforme en sentiment profond. Il y a toujours, chez Cathy Borie, cette délicatesse et cette justesse dans l'exploration des relations humaines. Il faut le reconnaître, on s'attache à Camille et ses silences. L'auteure excelle dans l'exploration des sentiments, des émotions dans des contextes difficiles ou hostiles. Elle démontre à chaque livre que l'espoir ne doit jamais perdre.

L'auteure, Cathy Borie, écrit des romans tels Dans la chair des anges, qui a obtenu le Premier Prix du concours Draftquest/Librinova ou L'Histoire d'Ana, paru en début d'année. Une ancienne prof qui partage sa vie entre la Dordogne et la Corse et une romancière à suivre. Le livre souligne que cette rencontre entre ces deux êtres est vraiment passionnante, le monde d'après est angoissant et le lecteur est plongé dans une ambiance prenante du début jusqu'à la fin. Une vraie réussite, Cathy Borie a le talent de décrire les relations complexes de ses personnages.