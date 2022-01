Madagascar: Us et coutumes - Bobaomby, entre lieu de culte et conservation naturelle

Bobaomby, ce village situé à l'extrême nord de Madagascar.

Un endroit paradisiaque où l'on aperçoit le point de rencontre entre le canal de Mozambique et l'océan Indien. Un lieu qui attire les touristes du monde entier. Mais, Bobaomby est également un lieu de mémoire. Un lieu historique, l'un des comptoirs les plus anciens. Le village est aussi un lieu de culte et l'un des berceaux de la tradition de la tribu Sakalava-Anjoaty.

Selon les gardiens traditionnels, Bobaomby, composé par des communautés encensant la tradition et les cultes aux ancêtres, est riche en cultures, en us et en coutumes. Alors, il y existe plusieurs sites sacrés : Ambatomitongoa " deux grands blocs de rocheux entassés " ; Madirokitamby " le tamarinier habillé " ; Madiromasina " le tamarinier sacré " ; Valamena Ampasimantoraka " un espace aménagé et clôturé d'environ 4m² sur la bordure de la mer et près de la forêt de Mosoron'i Jao " ; Doany be " lieu sacré pour la réalisation de rite traditionnel " ; Ambatosariaomby " un lieu de rite lors de la procession pour la demande de bénédiction des ancêtres au mois d'Août " ; Ambatonjanahary " rocher de Dieu ".

Capitale spirituelle, Bobaomby est un lieu de refuge pour les Sakalava-Antakarana-Anjoaty du nord. La légende raconte qu'il héberge des astrologues et des voyants. Par ailleurs, il abrite le patrimoine immatériel de la région septentrionale.