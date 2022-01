Cote d'Ivoire: Football - Plus d'une dizaine d'entraîneurs libérés en 2021 en Afrique

En 2021, plusieurs sélectionneurs à la tête d'équipes nationales africaines ont été limogés. La plupart pour insuffisance de résultats. Certains ont été chassés pour la non qualification de leur équipe pour la Can 2021 et la Coupe du monde 2022.

Sur la liste de ces sélectionneurs, l'on enregistre, selon notre confrère Africa tops sports, Claude Le Roy. Le technicien français qui était à la tête des Eperviers du Togo depuis 2016 a été poussé à la sortie en avril 2021 à la suite de la nouvelle élimination de la sélection togolaise pour la Can. C'est le Portugais Paulo Duarte qui l'a remplacé.

Le sélectionneur Didier Six à la tête du Syli national de Guinée a raté la course pour la Coupe du monde 2022. Ce fiasco lui a porté préjudice même s'il est parvenu à qualifier la Guinée à la Can. La Fédération guinéenne de football a décidé confier la destinée du Syli à Kaba Diawara qui se trouve au Cameroun avec les Guinéens.

Gernot Rohr, devenu ex-entraîneur du Nigeria, a été poussé à la porte à quelques semaines de la Can, malgré la qualification des Super Eagles. Du côté du Soudan, alors qu'Hubert Velud était sur une bonne voie en réussissant à ramener l'équipe nationale à la Can, après 10 ans d'absence, Velud a été limogé.

A en croire le confrère, la faute reprochée à Hubert, est la piètre performance des chevaliers du Nil à la récente Coupe arabe des nations. Les autorités soudanaises voudraient ainsi éviter une débâcle au Cameroun.

Pour la sélection de Djibouti, l'année 2021 a été obscure. La sélection de ce pays a terminé les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avec 0 point. Sa retentissante défaite 8-0 face à l'Algérie, reste encore dans les mémoires. En octobre donc, les autorités de ce pays ont décidé de mettre fin aux fonctions du Français Julien Mette.

Les Ghanéens entraînés par Charles Akonnor n'ont pas présenté une prestation attendue par les dirigeants d'où son limogeage. Les prestations des Black Stars lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 restaient à désirer. C'est pourquoi la Fédération ghanéenne de football a sonné la fin du règne du Ghanéen. Milovan Rajevac a été rappelé et tout semble mieux aller.

Du côté de l'Egypte, le sélectionneur Hossam El-Badry a été remercié par la fédération en septembre dernier. Il était arrivé à la tête des Pharaons en 2017. Le technicien a été remplacé par le Portugais Carlos Queiroz.

En Somalie, Abdellatif Salef a été limogé de son poste d'entraîneur de l'équipe somalienne trois semaines après son arrivée. Le Belgo-marocain était accusé d'indiscipline et de manque de professionnalisme.

Luís Gonçalves, entraîneur de Mozambique a été remercié suite à l'élimination de l'équipe nationale de la course pour la Can 2021. Le Portugais était en poste depuis 2017.

Après l'élimination des Bafana Bafana pour la qualification à la Can 2021, l'Afrique du Sud a décidé en mars de se séparer du sélectionneur Molefi Ntseki. Il a été remplacé par Hugo Broos.