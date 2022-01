Madagascar: Musique - La Fondation Orange finance des projets musicaux

Le début d'année marque souvent une période plutôt terne au sein de la communauté culturelle. La Fondation Orange lance un appel à projets pour les musiciens du continent africain.

UNE belle opportunité à saisir pour tous les mélomanes, créateurs, auteurs et compositeurs de tous horizons. Pour bien débuter l'année, c'est tout un appel à projets qui se découvre dans le but de contribuer à l'émergence de nouveaux talents musicaux prometteurs au sein du continent Africain.

Dans le cadre du prolongement de ses actions de mécénat musical initié il y a plus de trois ans sur le continent, la Fondation Orange lance avec entrain et fierté sa nouvelle vague d'appels au soutien des festivals et groupes musicaux dans seize pays d'Afrique, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, l'Égypte, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali Maroc, République Centrafricaine, République Démocratique, Congo, Sénégal,Sierra Leone, Tunisie et évidemment Madagascar.

Cet appel à projet s'ouvre à tous. Une plateforme inédite pour tous les acteurs culturels nationaux qui ont déjà su savourer la splendeur de la musique malgache sur le continent depuis des décennies maintenant. Cette initiative de la Fondation Orange promet également d'apporter une meilleure visibilité à notre culture sur la scène internationale, à l'instar des Prix découvertes RFI.

L'objectif de cet appel à projet est de soutenir la création et la diffusion musicale africaine en accompagnant les jeunes groupes africains émergents et les festivals musicaux ouverts à la jeune scène musicale, ayant des capacités de développement et touchant un large public. Suite à la réussite du 1er festival musical " Tabarka Sky Lantern Festival " organisé en partenariat avec l'association Jeunesse et Horizons, ainsi que la Fondation Orange, cette action de mécénat musical se devait d'être renouvelée pour cette année.

Cependant, il se destine exclusivement aux Festivals de musique, aux Instituts français, Alliances françaises et Centres culturels et aux Labels et maisons de production, afin de permettre la découverte de plusieurs projets d'envergure sur le continent africain. Ainsi, il n'est pas encore prévu que cet appel soutienne des projets individuels ou privés. La date de clôture de l'appel à projet est maintenue pour le 31 janvier. Après avoir rempli le questionnaire en ligne sur le site " fondationorange.com/Appel-a-projets-Festivals-musicaux-enAfrique ", des détails sur les dossiers à fournir et les conditions à suivre seront également exposés. Entre autres, les statuts de la structure qui dépose le dossier, la présentation du festival ou du groupe musical, la programmation artistique du groupe ou du festival sur l'année, le calendrier des concerts, des groupes ou des festivals sur l'année, le budget prévisionnel de ces projets et le bilan de l'année ou de l'édition précédente pour les groupes ou les festivals.

Des extraits des œuvres, ainsi que des revues de presse peuvent également être à fournir de manière facultative pour booster les dossiers. Le comité de sélection se déroulera fin février et les résultats seront communiqués en mars.