Afrique du Nord: La victoire de l'Algérie en Coupe arabe "bénéfique pour la résistance" à la normalisation

RABAT -Le journaliste et écrivain marocain, Titi El-Habib, estime que la victoire de l'Algérie en Coupe arabe des nations Fifa2021 a été "politiquement bénéfique, pour soutenir la résistance de nos peuples et de notre jeunesse" contre la normalisation avec l'entité sioniste usurpatrice.

Dans sa chronique dans le journal "Annahj Addimocrati", intitulée "La Coupe arabe de football et la cause palestinienne", Titi a déclaré que l'atmosphère de la normalisation a marqué cette session, ainsi la cause palestinienne était présente avec force.

Dans ce contexte il a expliqué qu'après le match qui a réuni les équipes algérienne et marocaine en quarts de finale, "les joueurs algériens ont porté le drapeau palestinien en disant qu'ils dédient la victoire à la Palestine parce qu'ils ont battu l'équipe d'un Etat normalisateur".

Si le Maroc avait gagné, "la Coupe arabe aurait été l'occasion de donner vie au soi-disant accord du siècle, mais heureusement pour la cause du peuple palestinien, ce scénario n'a pas eu lieu et l'équipe algérienne a gagné, et c'est une victoire sportive méritée et politiquement utile pour soutenir la résistance de nos peuples et de notre jeunesse contre la normalisation".