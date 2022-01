Afrique: CAN Total energie 2021 - UCB dans les starting-blocks pour une CAN arrosée

Engagée comme fournisseur officiel et exclusif d'eau, de boisson gazeuse et de bière de la Can 2021 l'entreprise brassicole promet de relever ce défi historique

idem 1972, le Cameroun organisait sa première et seule coupe d'Afrique des nations. Cinquante ans plus tard ,le pays de Samuel Eto'o abrite à nouveau la plus grande fête du football continental.

Pour rendre cette fête meilleure, Quoi de mieux qu'une entreprise locale comme fournisseur officiel d'eau , de boisson gazeuse et de bière pour représenter nos valeurs et notre passion pour le football durant cette compétition ? UCB est désormais sponsor de la CAN Total Energies Cameroun 2021. La KADJI BEER produit par excellence de cette entreprise peut donc être surnommée, boisson officielle des supporters de cette grande compétition africaine.

L'entreprise brassicole camerounaise compte bien relever le défi que lui impose son nouveau statut de " supporter national " de la CAN. Un partenariat avec la confédération africaine de football qui suppose que UCB aura l'exclusivité en terme de commercialisation d'eau minérale, boissons gazeuses et bière sur l'ensemble des sites réquisitionnés pour la durée de la compétition.

" On veut avoir une belle CAN, être reconnu comme la première entreprise locale qui a accompagné cette compétition et qu'on s'en rappelle après 50ans " confie Jacques MOUEN, directeur commercial et marketing UCB.

Et pour ce faire, du 9 janvier au 6 février prochain, pour le bonheur des supporters, UCB compte mettre sur pied des animations dignes de cet évènement footballistique dans les fan-zones qui seront spécialement installées à cette occasion pour les amateurs de match sur écrans géant.

Le géant brassicole fondé en 1972 à travers ce partenariat prouve bel et bien sa présence dans l'univers du football camerounais car " UCB ne fait pas son retour dans le foot, mais son entrée dans la CAN ".

Jacques MOUEN a malgré tout rassuré qu'en dehors de la CAN, UCB sera toujours présent sur le terrain. " Les activités exceptionnelles qui concernent la CAN n'affecteront pas les campagnes en cours ".

Que ce soit dans les stades, dans les fan-zones ou dans les points de ventes agrées, la Compétition sera sucrée pour tous. Et beaucoup plus grâce à l'union camerounaise de brasseries qui s'aligne comme étant le supporter national de la coupe d'Afrique des nations.