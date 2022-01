Tunisie: NEWS | Lassaâd Dridi ne manque pas de prétendants

Le coach tunisien prend cependant le temps de la réflexion.

Lassaâd Dridi, ancien timonier de l'Etoile Sportive du Sahel, est dans les pensées d'Al Qadissia d'Arabie saoudite, Al Wahadat de Jordanie et Al Ismaïly d'Egypte.

Cependant, Dridi serait seulement tenté par l'aventure saoudienne et aurait même déjà repoussé une première approche des Darawish égyptiens. Attendons de voir...

Ben Hamouda de retour au Parc B

L'avant-centre Mohamed Ali Ben Hamouda retrouve le Parc B sous forme de prêt de six mois. Le 1er juillet prochain, il devra signer un contrat de trois ans au profit de l'EST, a annoncé hier le club "sang et or".

Hamza Khabba vers l'EST

L'EST est sur les traces de l'attaquant de l'Olympique de Safi, Hamza Khabba (25 ans). Passé par les Far de Rabat avant de rejoindre l'Olympique de Safi, le joueur est considéré comme une valeur sûre des "Requins Safiots" et du football marocain en général.

Nabil Maâloul décline l'offre du Raja

Sondé par le Raja, Nabil Maâloul aurait décliné l'offre des Casablancais. L'ancien sélectionneur national n'a pas l'intention de quitter le SC Koweït.

CA : Yaferni sur le départ

Ghaïth Yaferni, portier clubiste de 23 ans, aurait obtenu son bon de sortie et serait dans le viseur du CAB et de l'OB. Volet flux entrants, jusque-là, le CA a enrôlé Ahmed Khalil (de retour) et Redouane Zerdoum.

Marouen Saïdi passe à l'ESS

L'Etoile Sportive du Sahel poursuit ses emplettes et Roger Lemerre s'active à apurer son groupe de joueurs. Ces derniers jours, c'est le joueur de l'AS Réjiche Marouen Saïdi qui a débarqué à l'ESS. Il a signé un engagement jusqu'en juin 2025. Rappelons que l'ESS a antérieurement recruté Houssem Ben Ali, Nabil Makni et enregistré le retour d'Iheb Msakni et de Zied Boughattas. Aussi, Roger Lemerre n'aurait pas retenu Aymen Balbouli, Vinny Bongonga, Masmoudi, Louati et Slim Boukhanchouch.

USM : Ouattara en sélection ivoirienne

Ousmane Ouattara, défenseur des Bleus de Monastir, a été retenu par le coach des Eléphants pour la CAN. La Côte d'Ivoire évoluera dans le groupe de la Sierra Leone, de l'Algérie et de la Guinée équatoriale. Toujours volet Eléphants, rappelons que le sélectionneur, Patrice Beaumelle, compte aussi sur le milieu de l'Espérance Sportive de Tunis, Fousseny Coulibaly.

Championnats des jeunes : bientôt la reprise

La FTF a récemment communiqué la date de la reprise des championnats des jeunes. Les différentes compétitions reprendront le 16 janvier 2022.