Congo-Brazzaville: Diaspora - L'école de danse Mama Afrodite célèbre son vingtième anniversaire

2002-2022, Mama Afrodite fête ses vingt ans de danse et musiques afro-métissées dispensées pour tous les âges, sur scène, dans l'espace public ou en studio.

Présentée par les spécialistes comme étant une muse des musiques et des danses d'Afrique (inspiration Guinée et Congo), l'école Mama- Afrodite, dans l'Ile-de-France, dispense des productions phonographiques, livre des spectacles vivants, mène des actions culturelles et favorise des pratiques artistiques.

Depuis 2002, elle diffuse aussi régulièrement des spectacles hauts en couleur et propose des pratiques artistiques ayant trait aux cultures africaines et afro-descendantes, principalement dans les domaines de la danse, de la musique et des contes.

Confrontant à la fois tradition et modernité, elle insuffle la rencontre des identités, des artistes, des genres et des savoir-faire afin de nourrir la recherche et la création artistique. Sa démarche s'inscrit dans un mouvement contemporain de métissage et dans une esthétique afro-métissée.

C'est dans ce cadre que depuis 2012, l'école promeut et diffuse les œuvres du groupe "Paris-Kinshasa Express - PKE" de Mama Cécilia et ses musiciens.

À l'occasion de son vingtième anniversaire, l'école tient à remercier, pour tous leurs soutiens multiformes, les mélomanes et artistes ayant eu un parcours dans son établissement.