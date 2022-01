Tunisie: "Afnen" par le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes - Un programme éclectique

"RIG" est un voyage sonore dans les méandres du patrimoine musical, signé par Mehdi Ayachi et Riadh Bedoui. Les deux artistes revisitent le patrimoine, en invoquant des sonorités électroniques.

Le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (Cmam) réserve encore à son public une série de spectacles dans le cadre de son programme "Afnen". Lancé le 17 novembre 2021 avec la pièce de théâtre "Club de chant" de Cyrine Gannoun, "Afnen" propose un menu varié, fait de musique, de théâtre et de danse à travers des créations signées par des artistes tunisiens.

D'après un texte de Cyrine Gannoun et Rim Haddad et réunissant sur scène les comédiennes Chekra Rammeh, Souhir Ben Amara, Rim Hamrouni, Oumaima Mehirzi et Basma Baazaoui, le "Club de chant" parle d'un féminin pluriel et d'univers singuliers où des voix de femmes nous embarquent dans une expédition de cœur et de corps féminin / masculin. Le ton y est doux/amer, celui de maux enfouis et poignants. Une brèche ouverte dans l'un des cercles les plus fermés et les mieux gardés de la gent féminine.

Le 1er décembre, le rendez-vous a été avec Chokri Omar et son spectacle en hommage au grand Sabah Fakhri, au grand plaisir des fans des deux artistes. Le 8 décembre, le public a pu découvrir, toujours dans le somptueux cadre d'Ennejma Ezzahra, "RIG", un voyage sonore dans les méandres du patrimoine musical, signé par Mehdi Ayachi et Riadh Bedoui. Les deux artistes revisitent le patrimoine, en invoquant des sonorités électroniques.

Le programme se poursuit les 12,19 et 26 janvier 2022, avec de nouvelles découvertes. A suivre...