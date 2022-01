Tunisie: ONH | 5e édition du prix de la " meilleure huile d'olive vierge extra tunisienne " - Reconnaître et apprécier un produit de luxe

Seules sont admises au prix les huiles d'olive vierges extra de la campagne 2021-2022 et répondant aux conditions exigées pour cette dénomination par la Norme commerciale applicable à l'huile d'olive et à l'huile de grignons d'olive adoptée par le Conseil oléicole international...

L'Office national de l'huile (ONH) organise la 5e édition du prix de l'ONH pour la meilleure huile d'olive vierge extra. Ce concours, parrainé par le Conseil oléicole international et l'ONH, cherche à inciter les producteurs individuels, les associations de producteurs, les entreprises de conditionnement, à commercialiser des huiles d'olive vierges extra aux caractéristiques organoleptiques les plus harmonieuses et encourager les consommateurs à reconnaître et apprécier les attributs sensoriels de ces huiles d'olive vierges extra. L'objectif principal de ce prix est de sélectionner parmi les huiles d'olive vierges extra participantes celles présentant les meilleures caractéristiques organoleptiques dans chacune des catégories préétablies.

Les règles du prix

Le concours est ouvert aux huiles d'olive vierges extra présentées par les producteurs individuels, les associations de producteurs et les entreprises de conditionnement. Seules sont admises au prix les huiles d'olive vierges extra de la campagne 2021-2022 et répondant aux conditions exigées pour cette dénomination par la Norme commerciale applicable à l'huile d'olive et à l'huile de grignons d'olive adoptée par le Conseil oléicole international. Les huiles présentées au concours doivent provenir d'un lot homogène d'un volume minimal de 1.500 litres, stocké dans un même dépôt d'huile. Chaque participant ne peut présenter qu'une seule huile d'olive vierge extra.

L'ONH procède par la suite au prélèvement des échantillons représentatifs du lot de l'huile présentée au concours consistant en 5 récipients de verre coloré de 500 ml contentant la même quantité d'huile et 2 récipients de verre coloré de 100 ml contenant la même quantité d'huile. Ces récipients doivent être fermés au moyen d'un bouchon à bague d'inviolabilité et scellés. Ils sont marqués d'une étiquette portant un code d'identification établi par le participant composé de chiffres et de deux lettres. Le prélèvement doit être réalisé conformément aux dispositions de la norme ISO 5555.

L'office procédera par la suite au scellage du dépôt du lot de l'huile présentée jusqu'à la conclusion du concours qui sera annoncée sur la page web de l'ONH. Il se chargera par la suite de l'analyse de l'un des deux échantillons de 100 ml dans l'un de ses laboratoires agréé par le Conseil oléicole international en vue de l'émission du certificat d'analyse de qualité correspondant attestant que l'huile est une huile d'olive vierge extra...

Le prélèvement des échantillons des lieux de stockage est prévu entre le 29 novembre 2021 et le 23 janvier 2022, selon un calendrier préétabli par l'ONH. A la réception des échantillons, les organisateurs du concours attribuent un code secret à chacune des huiles présentées au concours ; ce code est mentionné sur une étiquette opaque autocollante couvrant entièrement l'étiquette d'identification originale.

Analyse et classement

Après une nouvelle série d'étapes, les huiles candidates seront analysées par un jury composé de chefs de jury ou de membres de jury agréés par le COI. Le jury sélectionne l'huile lauréate du Prix du concours de l'ONH dans chacun des groupes en fonction des notes obtenues et propose, parmi les huiles finalistes restantes, un deuxième et un troisième prix dans chacun des groupes. En cas d'ex æquo, l'huile sélectionnée est celle dont l'acidité libre est la plus basse et en cas de persistance d'ex æquo, celle dont l'indice de peroxyde est le plus bas. La note minimale pour l'obtention d'un prix est de 70 points pour la catégorie fruité vert intense et moyen, de 65 points pour la catégorie fruité vert léger et de 60 points pour la catégorie fruité mûr. Le jury se réserve le droit d'accorder un nombre de prix proportionnel au nombre d'huiles présentées dans chacune des catégories. La décision du jury est définitive et sans appel.