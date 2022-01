Togo: Cette " hypocrisie collective " togolaise qui écœure Tikpi Atchadam

Il en a parlé en se prononçant en ce début d'année sur la situation sociopolitique du Togo. Le leader du PNP (Parti National Panafricain) se pose une première question : " Jusqu'à quand allons-nous continuer dans cette hypocrisie collective qui consiste pour un peuple à se souhaiter, à chaque fin d'année, une bonne et heureuse année, alors qu'il sait pertinemment que l'année qui tire à sa fin n'a été ni bonne, ni heureuse et que l'année qui va s'ouvrir sera pire, tant que règne la dictature ? ". Et poursuit-il dans son analyse de situation, que le Mawulawoé (Dieu le fera, en mina, une langue du sud du Togo) ne pourrait-être que dangereux pour le Togo. En tout cas, à son avis, " il est du devoir de chacun de nous d'empêcher cette drogue tétanisante pour le peuple en lutte.

Le " Mawulawoè est dangereux ". Preuve que l'indifférence de plus d'un ne fait que desservir. Une certitude de l'homme du 19 Août 2017, " Dieu n'intervient qu'aux côtés des peuples debout, se battant résolument et de façon intègre pour des valeurs cardinales qui le symbolisent, notamment la liberté, la vérité et la justice. Aujourd'hui plus que jamais, il s'agit d'arrêter l'hémorragie, de stopper net la marche imposée au peuple ".

Toujours droit dans ses bottes, il ne pense pas que le pouvoir de Lomé, pourra être renversé par les urnes, parce que la crise togolaise, d'après lui n'est pas une crise post-électorale mais qui tire son essence du 13 janvier 1963.