Cote d'Ivoire: Après les fêtes de fin d'année - La reprise est effective dans l'administration à Abidjan

Cité administrative au Plateau. Il est 8 heures, ce lundi 3 janvier. Les parcs autos de la tour A et de l'immeuble Bad font peu à peu le plein.

Un vigile en service, quelque peu surpris par l'afflux de véhicules, marque son étonnement. " On dirait que les fêtes de fin d'année n'ont pas épuisé les fonctionnaires et travailleurs abidjanais. Je suis surpris qu'il y ait autant de monde aujourd'hui pour la reprise ", lâche-t-il.

Nous nous rendons à la Tour C pour constater la reprise effective dans les services.

Le rez-de-chaussée de l'immeuble est, comme à l'accoutumée, bondé de monde. Même les badauds communément appelés "démarcheurs" sont au rendez-vous. On se bouscule dans les ascenseurs pour regagner les bureaux. Au 17e étage, les bureaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique affichent complet.

La plupart des agents sont à la tâche. " Nous sommes des travailleurs consciencieux et à la tâche pour atteindre les objectifs de 2022, fixés par le Président de la République, Alassane Ouattara ", a confié Edmond Kouassi, de la direction de la communication et des relations publiques dudit ministère.

Le personnel de santé assidu

Après s'être assuré de la présence des agents aux différents postes, cap est mis sur le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (Mshpcmu) au 13e étage. Aka Marcel Kouamé, coordonnateur national adjoint du développement des Tics a relevé avec satisfaction la présence à leur poste des agents.

" Dans l'administration, les horaires sont les horaires. Nous sommes tenus d'être au bureau du lundi au vendredi de 8 heures à 16 heures 30 minutes. Je ne pense pas qu'un agent de l'État, puisse être fatigué pour une quelconque raison ", a-t-il déclaré. Avant d'ajouter que, " le ministère en charge de la Santé est un département d'urgence. Nous avons donc obligation d'être à nos postes à tout moment (...). Avec l'avènement du variant Omicron, nous sommes constamment en alerte ".

A sa suite, le Dr Brou Gbotto Raymond, conseiller du Mshpcmu, a tenu à préciser que les agents de la santé sont d'astreinte. " Aujourd'hui, nous sommes bien en place. Nous n'avons pas eu de repos. Nous avons travaillé tout le week-end, et nous continuons de collecter les données de la vaccination. Le 31 décembre, nous avons eu près de 60 000 personnes vaccinées ", s'est-il félicité.

Il a profité pour faire le point sanitaire en mettant en relief la méthode utilisée par le ministre Pierre Dimba.

Selon lui, Il a été décidé de laisser libre cours à l'activité économique et sociale afin que les populations adhèrent librement à la vaccination contre la Covid-19. Cela a permis au gouvernement d'atteindre, puis de dépasser l'objectif qui était de vacciner au moins 7 millions de personnes jusqu'à fin décembre 2021.

Brou Gbotto Raymond a rappelé qu'au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, la rotation des effectifs, surtout dans les centres de santé urbains et ruraux, a permis aux agents d'être bien à leur place même à la reprise. Et d'ajouter que la campagne " Tous unis et tous mobilisés ", lancée le 29 décembre à Yopougon, se poursuit même après les fêtes de fin d'année. Il conclut en montrant tout le sacrifice consenti par les agents de santé. " Tout le monde est à son poste. On est un peu épuisé, mais on tient le coup ", a-t-il confié.

On reprend les habitudes

A midi, c'est l'heure de la pause. Dans la cour de la cité administrative, les agents se pressent pour prendre le déjeuner dans les restaurants à proximité. Il y a du beau monde. Cela démontre bien la présence des travailleurs de la cité administrative.

Au ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le constat est le même. Les agents sont bien en place, avec quelques visiteurs, venus régulariser leur situation.

La reprise des cours a été également constatée dans les lycées et collèges, notamment au collège Notre Dame du Plateau. Les élèves étaient bien dans les classes, les enseignants également.