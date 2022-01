Afrique: CAN 2021 - Le Sénégal favori, la Guinée en embuscade, présentation du groupe B

La CAN 2021 débute dimanche 9 janvier au Cameroun après avoir été retardée d'un an à cause de la pandémie de coronavirus. Africa Top Sports vous présente le groupe B, qui comprend le finaliste de 2019, le Sénégal, le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi.

Le favori : Le Sénégal

Classement FIFA : 20e.

Meilleur résultat à la CAN : finaliste en 2002 et 2019.

Finalistes face à l'Algérie en 2019, les hommes d'Aliou Cissé font une nouvelle fois partie des équipes favorites. Parfois critiqué pour son manque d'ambition tactique, le sélectionneur est, encore plus que ses joueurs, attendu au tournant. Rester la première équipe africaine au classement mondial de la Fifa pendant 36 mois est un record et une preuve de régularité. Reste que toute autre issue que de devenir champion serait considérée comme un échec pour le Sénégal, finaliste battu en 2019. La fédération a ouvertement rappelé à l'entraîneur-chef Aliou Cissé cet objectif alors que son contrat était renouvelé jusqu'à la Coupe du monde 2022.

Depuis le tournoi en Egypte, la colonne vertébrale de l'équipe n'a pas beaucoup changé avec Edouard Mendy comme gardien, le capitaine Kalidou Koulibaly comme leader défensif, Idrissa Gana Gueye au milieu de terrain et Sadio Mané la principale menace offensive. La profondeur de l'équipe pourrait être un problème car la saison de l'ailier monégasque Krepin Diatta est déjà terminée après son opération au genou tandis que l'autre étoile montante principale, Ismaila Sarr de Watford, se remet également d'une blessure au genou et pourrait manquer le début du tournoi.

Vingt ans après leur première apparition en finale, le Sénégal espère enfin ramener un trophée à la maison.

La Guinée en embuscade ?

Classement FIFA : 81e.

Meilleur résultat à la CAN : finaliste en 1976.

Le malaise est profond en Guinée, après que les qualifications pour la Coupe du monde étaient loin d'être un fleuve tranquille. L'entraîneur Didier Six a été limogé après trois matchs et son adjoint, l'ancien international Kaba Diawara, a pris le relais. Pourtant, pour gagner un seul match, le travail qui l'attend est énorme. On n'est pas loin de l'ambiance de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui a vu le Syli National éliminé sans gloire en huitièmes de finale par les futurs champions algériens. Les milieux de terrain Amadou Diawara (Roma), Mady Camara (Olympiakos) et Naby Keita (Liverpool) ne gèlent pas et ce qui était censé être un atout est devenu une faiblesse. Le défi pour Kaba Diawara sera d'avoir le courage de mettre quelques " cadres " de côté pour le bien de l'équipe - comme il l'a montré en omettant Camara de son équipe.

La Guinée semble l'équipe la mieux armée pour se qualifier aux côtés du Sénégal. Naby Keita sera évidemment la star de cette équipe guinéenne. Pour épauler le meilleur de terrain de Liverpool, le sélectionneur Kaba Diawara a décidé de miser sur la jeunesse en convoquant des joueurs comme Ilaix Moriba, tout jeune milieu de 18 ans qui évolue au RB Leipzig.

Le Zimbabwe vise une première qualification pour la phase finale

Classement FIFA : 121e.

Meilleur résultat à la CAN : premier tour en 2004, 2006, 2017 et 2019.

Le Zimbabwe entame sa cinquième Coupe d'Afrique des Nations avec des problèmes au niveau de la fédération qui risquent une interdiction du football international. Le conseil d'administration de l'association nationale de football (Zifa) a été récemment suspendu et a même affirmé que la nomination de Norman Mapeza en tant qu'entraîneur n'était pas valide. Les Warriors ont été touchés par les blessures de joueurs clés, dont le milieu de terrain Marvelous Nakamba (Aston Villa), Brendan Galloway (Plymouth) et Marshall Munetsi (Reims), tandis que l'influent Khama Billiat a annoncé sa retraite du football international en novembre. Cela laisse le capitaine Knowledge Musona, jouant en Arabie saoudite, et l'attaquant lyonnais Tino Kadewere comme les plus grands noms de l'équipe.

Le Zimbabwe n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses 18 derniers matches toutes compétitions confondues- la victoire à l'extérieur au Botswana qui les a qualifiés. Leur dernière victoire en phase finale de la CAN était une victoire 2-1 sur le Ghana en 2006, tandis que les campagnes 2017 et 2019 les ont vus marquer un point à chaque fois. Le Zimbabwe va chercher à sortir des poules pour la première fois de son histoire.

Le Malawi, le petit poucet

Classement FIFA : 129e.

Meilleur résultat à la CAN : premier tour en 1984 et 2010.

Le pays d'Afrique australe participe à la troisième édition de son histoire seulement, la première depuis 2010. L'équipe reste sur une année 2021 compliquée, avec notamment quatre défaites de rang lors des qualifications à la Coupe du monde 2022. A la suite de ces mauvais résultats, l'équipe a d'ailleurs changé d'entraîneur. Elle sera emmenée par Mario Marinică, technicien roumain qui occupait jusqu'alors le poste de directeur technique national.

Le programme du groupe :

Lundi 10 janvier

Sénégal - Zimbabwe à 13h TU

Guinée - Malawi à 16h TU

Vendredi 14 janvier

Sénégal - Guinée à 13h TU

Malawi - Zimbabwe à 16h TU

Mardi 18 janvier

Malawi - Sénégal à 16h TU

Zimbabwe - Guinée à 16h TU