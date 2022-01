Algérie: Ouargla - Un nouveau mode de gouvernance des ressources hydriques à l'horizon 2024

Ouargla — Un nouveau mode de gouvernance a été mis en place afin d'assurer une gestion durable des ressources en eau dans la zone saharienne et présaharienne du pays à l'horizon 2024, a-t-on appris auprès de l'Agence du bassin hydrographique Sahara (ABH-S), basée à Ouargla.

La feuille de route adoptée dans le cadre du plan d'action 2020/2024 comprend un plan de communication envers les différents acteurs concernés, ainsi qu'un nouveau mode de gouvernance.

L'objectif étant d'assurer une gestion durable des eaux souterraines et des ressources en eau souterraines et de surface dans la zone saharienne et présaharienne du pays, selon un rapport établi par l' ABH-S à l'occasion de la présentation des résultats des exercices 2020 et 2021, à l'issue d'une réunion ordinaire du comité du bassin tenue en décembre dernier.

L'opération d'envergure a permis notamment d'obtenir des données en matière d'alimentation en eau potable, à savoir 18 % de la population desservie 24h/24, 53% au quotidien, 26% en un jour sur deux et plus, alors que 3% ne sont pas raccordés au réseau, a-t-on détaillé.

S'agissant de la consommation de l'eau de robinet, l'ABH-S a fait état de 38% des abonnés qui consomment l'eau de robinet et 40 % des abonnés disposant de compteurs d'eau.

Collecter l'information directement auprès des abonnés

L'enquête a été effectuée grâce au "porte-à-porte" et un questionnaire en ligne via une application électronique, pour collecter l'information directement auprès des abonnés, a indiqué le chef de département de communication à l'ABH-S, Fares Charefeddine.

L'opération a pour objectif d'avoir une base de données et, à l'avenir, de tracer une feuille de route pour prendre en charge les lacunes et améliorer le service public en matière d'accès à l'eau potable et de traitement des eaux usées, a précisé M.Charefeddine.

Retenus dans le cadre du plan stratégique tracé par l'Agence de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE) pour le quinquennat 2020-2024, le bilan d'activités 2020 et pré-bilan 2021 de l'ABHS ont été marqués, en outre, par la réalisation d'autres grandes opérations d'envergure.

Au moins 70 % des opérateurs économiques, opérant dans le secteur industriel, énergétique et autres, sont dotés de compteurs, alors que l'actualisation du PDARE-Sahara a permis d'avoir une vision sur la gestion des ressources en eau à l'horizon 2030-2040, dans une zone géographique couvrant 90 % du territoire national, ont-ils souligné.

Les mesures phares de ce plan s'articulent, entre autres, autour de la maîtrise de l'accroissement de la demande en eau dans le secteur agricole et le secteur industriel notamment, l'augmentation de l'offre en eau superficielle par la réalisation de barrages et retenues culinaires et l'accompagnement des efforts de rationalisation de la consommation et de l'exploitation des eaux traitées à des fins d'irrigation, a ajouté la source.

Un avancement considérable a été accompli dans l'actualisation des données et de l'état des lieux des ressources en eau au niveau du territoire de compétence de l'ABH-S où le volume d'eau global prélevé en 2020 dans la réserve hydrique a atteint les 3.700 millions m3, dont prés de 599 millions m3 pour l'Alimentation en eau potable et 3.100 millions m3 destinés à l'irrigation, a-t-on fait savoir à l'ABH-S.