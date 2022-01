Cote d'Ivoire: Réconciliation - Amedé Kouakou appelle à l'engagement de tous

Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a invité le peuple baoulé à être le fer de lance de ce processus.

Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amedé Kouakou accorde une place de choix à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Pour contribuer au succès de ce processus, il a profité, le 2 janvier, au Palais de la culture à Treichville, du concert de N'Guess Bon Sens qui a eu lieu sous son haut patronage, pour appeler à l'engagement de toutes les forces vives du pays.

Selon lui, c'est dans l'unité, la fraternité et surtout dans la paix que la Côte d'Ivoire demeurera une nation forte et prospère. Fort de cette conviction, il a invité ses "parents baoulé" venus nombreux communier avec le chanteur tradi-moderne à être le fer de lance de cette réconciliation.

" Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la paix et la réconciliation. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de paix. Aujourd'hui, lorsque vous passez à Abidjan, tout est transformé. S'il n'y avait pas la paix, cela n'aurait pas été possible. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à favoriser la paix dans le pays. Nous devons travailler avec le Président Ouattara et le président Bédié dans ce sens ", a-t-il lancé dans la salle surchauffée.

Amedé Kouakou, par ailleurs président de l'Association des cadres du grand centre (Accd-Rhdp), a salué la présence des personnalités à ce concert. Notamment le député Olivier Akoto, représentant le président Bédié à cette cérémonie festive. Mathieu Degna, l'un des organisateurs de ce concert, a, pour sa part, fait savoir qu'il s'agit de favoriser le rapprochement entre tous les fils et filles baoulé du centre et de les engager dans le processus de réconciliation.

" Le peuple du grand centre, de par sa position géographique, a un rôle capital à jouer dans la réconciliation nationale. En effet, ce peuple est le seul qui fait frontière avec ceux du Nord, de l'Est et du Sud. Comme vous pouvez le constater, le grand centre est, pour la Côte d'Ivoire, ce qui est le centre de gravité du corps humain, le point de concentration des différentes forces qui permettent à un corps de se tenir en équilibre. Si nous voulons que notre beau pays retrouve l'équilibre, peuple du grand centre, unissons-nous et allons retrouver nos frères des autres grandes zones géographiques de la Côte d'Ivoire pour une réconciliation vraie ", a-t-il invité.