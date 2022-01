Afrique: CAN 2021 / Henry Asante - " L'Algérie est la meilleure équipe d'Afrique "

Henry Asante, chargé de communication de la Fédération ghanéenne de football (GFA) s'est prononcé sur la sélection algérienne.

A la veille du match amical entre les Black Stars et les Fennecs, le chargé de communication de l'instance faitière du football ghanéen a estimé que l'Algérie est la meilleure équipe du continent et qu'il faut être à un très haut niveau pour pouvoir les arrêter.

"Actuellement, l'Algérie est la meilleure équipe d'Afrique, ils ont remporté la CAN en Égypte. Pour pouvoir jouer contre eux et les arrêter, il faut être à un très haut niveau. Ils ont également réalisé un succès historique en remportant la Coupe Arabe. On a assez d'informations sur toute l'équipe et pas uniquement sur Riyad Mahrez, qui reste tout de même la vedette et le capitaine de l'Algérie ", a laissé entendre Henry Asante avant de saluer la qualité de l'effectif des Fennecs.

" C'est une très bonne équipe qui possède de bons joueurs dans les trois compartiments du terrain. On les suit de près et, en ce moment, ils sont inarrêtables. On aspire à une bonne performance contre le champion d'Afrique. C'est l'équipe favorite du tournoi. Ils détiennent le record d'Afrique (série d'invincibilité, ndlr) et ils sont en quête d'un record mondial détenu par l'Italie. C'est un très bon test pour nous avant la CAN ", a-t-il déclaré.