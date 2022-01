Sénégal/Cameroun: El Hadji Diouf - "Tout ce que nous ferons sans remporter le trophée sera un échec"

El Hadji Diouf, se montre optimiste par rapport aux chances des Lions de la Teranga qui vont prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des nations. L'ex international sénégalais s'est confié lors d'une interview accordée à CAFOnline.

A quelques jours du début de la 33e édition de la CAN Cameroun 2021, l'ancien double Ballon d'Or africain (2001 et 2002) s'est montré confiant quant aux chances du Sénégal dans la compétition.

" Mon premier favori est le Sénégal, qui a perdu la finale de la dernière édition contre l'Algérie, et aujourd'hui nous devons gagner. Tout ce que nous ferons sans remporter le trophée sera un échec. Il y a d'autres grandes équipes, et ce sera une compétition très dure, peut-être la plus dure de ces dernières années et dans un pays qui aime le football. Ce serait une grande fête de football ". a-t-il déclaré.

Malgré la richesse des différentes générations, la sélection sénégalaise de football n'a toujours pas réussi à soulever le trophée de la CAN. Et pour cette édition, l'ancien buteur de Liverpool croit en la génération de Sadio Mané et de Kalidou Koulibaly.

" Quand on regarde les générations, les talents qui se sont succédé en équipe nationale, c'est incroyable qu'on n'ait pas encore réussi à remporter ce trophée. Mais je suis convaincu que lorsque le Sénégal remportera son premier trophée, il serait alors très difficile de les déloger du sommet ", a lancé Diouf.