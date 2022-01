Afrique: CanTotalEnergies 2021 - Douala immatricule les Moto Taxis pour le transport des spectateurs.

Il s'agit d'un projet Moto Afrique pour le transport urbain dont le but principal est de soigner l'image de marque du Cameroun. Douala se met en mode des Moto Taxis avec Chasubles et casques pour accueillir les délégations des pays lors de la CanTotalEnergies 2021.

Sur le sujet, le Maire de la ville Roger Mbassa Ndine a planté le décor. Il s'agit d'améliorer le cadre de vie et la sécurité du métier. Au moment où la ville de Douala vibre au rythme de la coupe des Nations de football CanTotalEnergies, il était temps. Les Motos Taxis joueront un rôle essentiel dans le déplacement des supporters vers les stades de jeu. Aussi, " ils pourront emprunter les motos taxis qui garantissent leur sécurité " Les chasubles et casques sont arrivés, ils ont été distribués à ceux qui garantissent les conditions d'exploitation des motos taxis en vigueur au Cameroun. Désormais, ceux qui conduisent de façon illégale seront mis hors du circuit.

Au cours de la cérémonie, Willy Kengne, le responsable de ce corps de métier en plein essor a été plutôt rassurant à l'endroit des usagers quant à leur sécurité et la fiabilité des Motos " Nous sommes déterminés à organiser notre secteur pour éviter des désagréments aux usagers. Désormais vous aurez des Motos Taxis identifiées et identifiables "

A l'unissons, ils ont dit non au désordre avant-pendant et après la CanTotalEnergies 2021. Le préfet du Wouri, lui, a rassuré par le rêve de voir " Un moto taxi en casque avec le chasuble jaune portant un client en casque sur une moto peinte en jaune " Ainsi, Douala doit servir d'exemple pour les autres villes pour faire reculer la criminalité, le grand banditisme et le désordre urbain.

Cette initiative du projet Moto-Afrique a pour but essentiel l'assainissement du secteur des Motos Taxis pour séparer le bon grain de l'ivraie. Avec comme activités : la remise des permis de conduire catégorie A au Motos Taximen, la remise des chasubles d'identification homologuées par la Mairie de la ville de Douala. Pour son promoteur " ceux qui exercent leur métier dans la transparence et avec pour seul but de gagner leur vie honnêtement y verront un outil salutaire et n'opposeront aucune résistance à arborer ce don de la magistrature municipale de Douala "