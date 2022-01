Gabon: Hommage du Révérend Rostand Essono Ella à Jean Marc Ekoh

document

Mon beau père, Mon grand,

En dehors du fait que tu fus mon beau-père, mais je suis affectionné par ta carrure, ton charisme, ton intelligence vive, ton courage d'homme politique et ton sens élevé des principes protestants qui ont forgé ta personnalité.

Nos parents scandaient ton nom "Ekoh du Gabon" pendant et après les indépendances pour exalter le nom de celui qui devait être le premier président du Gabon, mais qui n'avait pas accepté d'humilier son concurrent qui pouvait à l'époque être son père par l'âge : Léon Mba Minko. Il le fit une seconde fois, fort de tes convictions chrétiennes, de s'opposer au meurtre de Léon Mba après le coup d'Etat de 1964 où tu as rappelé aux autres :"Tu ne tueras pas" selon les Saintes Écritures. On aurait pu dire que tu as commis deux erreurs très graves qui plombent jusqu'aujourd'hui le Gabon, et condamner ta naïveté et ton inculture politique, mais tu as été en avance sur le sens de la politique, ta compréhension de la démocratie et les droits de l'homme, c'est la carrure d'un homme d'État.

Mais c'est en Suisse, à Monprevert que je découvre le qualificatif "un tout grand Monsieur" à la page 96 de Tambour battant de André et Simone Piguet-Gillieron. Oui, tu l'as été durant toute ta vie Jean Marc. Je le découvre que tu fus instituteur, tu parlais très bien la langue de Molière, j'ai découvert que tu maniais si bien la langue espagnole. Ma surprise fut agréable de découvrir ton nom dans le livre de Julio de SANTA ANA de "Good News to the Poors". Ce combat tu l'as si bien mené à travers le SCOD, Société Œcuménique du Développement qui financa le bâtiment à Bitam qui devait servir de Banque des pauvres dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'oppression. C'est lorsque tu étais au gouvernement que les cités CEI et Charbonnages pour loger les enseignants, le Corps de la Paix américain s'était déployé pour construire les Écoles du "Peace Corps", tu étais vraiment formidable, extraordinaire.

Ancien d'Eglise à la paroisse de Jéricho, tu fus l'un des responsables du Service Planification qui permit au défunt Pasteur Président Samuel Nang Essono les restaurations et les constructions des bâtiments scolaires d'Essia à Makokou, Fanguinoveny de Lambaréné, Marie Nkone de Mfoul, sans oublier le Collège d'Enseignement Normal d'Akebe grâce aux organismes d'entraide allemands EZE Pain pour le Monde et ECLOF.

Cher beau père, Jean Marc,

Ma seule conclusion, n'est que cette consolation tirée des Écritures Saintes :

"Apocalypse 14:13

[13]Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent."

Repos éternel en Jésus notre sauveur !

Révérend Rostand ESSONO ELLA

Pasteur Eglise Évangélique du Gabon,

Responsable de la paroisse de Gros Bouquet