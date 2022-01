Tunisie: Consultation nationale - Signature d'un accord pour déterminer les missions et les responsabilités des intervenants

Tunis — Un accord de partenariat a été signé, mardi, 4 décembre 2022, à Tunis entre le ministère des Technologies de la Communication, le Centre national de l'informatique (CNI) et les opérateurs de réseau public des télécommunications.

L'objectif est de déterminer les missions et les responsabilités de tous les intervenants au sujet de l'attribution d'un code secret pour pouvoir accéder à la plateforme électronique de la consultation nationale, à travers le numéro de service *1712#, explique le département des technologies de la communication.

Cette convention s'inscrit aussi dans le cadre de réalisation de la consultation nationale tout en appliquant les exigences de la loi organique numéro 63 en date du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel et l'avis de l'instance nationale de protection des données personnelles(INPDP), ajoute la même source.

La consultation nationale, dont l'annonce a été faite, le 13 décembre 2021, par le Président de la République, a déjà démarré le 1er janvier 2022 avec des opérations blanches qui se poursuivront les deux prochaines semaines et ce, dans toutes les maisons de jeunes du pays.

La finalité de cette consultation est de recueillir les suggestions des Tunisiens à propos des réformes proposées par le président Kaïs Saïed.

Pour pouvoir accéder à la plateforme électronique de la consultation, il faut solliciter un code secret par l'envoi d'un SMS en composant #1712* suivi du numéro de la carte d'identité nationale et ce, pour garantir la participation individuelle et préserver la confidentialité de l'identité de chaque participant.

Ouverte à tous les Tunisiens, la consultation nationale comporte six axes se rapportant essentiellement à différents domaines : "la politique et les élections", "'l'économique et le financier", le "développement et la transition numérique", "le social", la "santé" et "l'éducation et la culture".