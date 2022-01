Congo-Brazzaville: Appel à candidatures - Une résidence d'écriture pour des artistes francophones

La Fondation Aïcha organise, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, au Maroc, une résidence d'écriture pour des artistes francophones porteurs de projets personnels de film d'animation. La résidence se déroulera du 4 au 31 mars 2022.

La résidence d'écriture accueille de jeunes auteurs issus des pays francophones pour un séjour d'un mois consacré à l'écriture d'un projet personnel de film d'animation et encadrés par un coach d'écriture. Les candidatures des pays d'Afrique et du monde arabe francophones sont envoyées par email à l'Institut français de Meknès (mohamed.beyoud@ifmaroc.com) avant le 18 janvier 2022.

Les lauréats ou lauréates bénéficieront d'un accompagnement assuré par un professionnel du film d'animation et d'une bourse d'écriture. Les résidents seront également invités à participer au Festival international de cinéma d'animation de Meknès durant les derniers jours de leur résidence.

Les candidat(e)s sont sélectionnés sur dossier, par les partenaires associés à la résidence. Ils doivent être porteurs d'un projet de film d'animation (court métrage, long métrage, série TV... ) et justifier de la nécessité d'un temps d'écriture et de recherche dans leur travail. Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre : une présentation du projet qui sera travaillé pendant la résidence, une lettre de motivation, un curriculum vitae, un portfolio des travaux et films réalisés précédemment, s'il y a lieu. La taille des fichiers joints est de 10 Mb.

Les dossiers sont à envoyer par mail (avec pour objet : " Candidature résidence Meknès 2022 " avant le 18 janvier 2022 à l'Institut français de Meknès pour les candidatures venant du Maroc et d'autres pays d'Afrique et Asie francophones : mohamed.beyoud@institutfrancais-maroc.com à la NEF Animation pour les candidatures venant de France : contact@nefanimation.fr à Anima pour les candidatures venant de Belgique : doris@folioscope.be

Pour les candidats canadiens francophones, ils doivent consulter les organisateurs par mail, avant d'envoyer leurs candidatures : contact@nefanimation.fr

Initié en 2016 par la NEF animation, l'Institut français de Meknès et la Fondation Aïcha®, ce programme offre à des auteurs francophones un mois de résidence à Meknès, au Maroc, pour développer la phase d'écriture de leur projet de film d'animation. Chaque année, la résidence accueille six auteurs, sélectionnés sur dossier, issus des pays de la francophonie du Nord et du Sud.