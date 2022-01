Congo-Brazzaville: CAN 2022 - Vingt-huit Requins bleus pour la troisième participation du Cap-Vert (groupe A)

Au Cameroun, le Cap-Vert participera à sa 3e Coupe d'Afrique des nations (CAN) avec une liste sans surprise de vingt-huit joueurs, dont les quarts de finalistes de 2013 Vozinha, Soares, Djaniny, Mendes et JulioTavares.

Porté par la génération " Varela-Babanco-Nando " lors des CAN 2013 et 2015, le Cap-Vert arrive au Cameroun avec une équipe plus anonyme au sein de laquelle Djaniny (cinq buts avec Trabzonspor), Kenny Rocha (vingt et un matches de Jupiler League avec Ostende) et le vétéran Julio Tavares (six buts en première division saoudienne) feront office de cadres.

Les Requins bleus, entraînés par Pedro Leitao "Bubita", affronteront l'Ethiopie le 9 janvier, le Burkina le 13 puis le Cameroun le 17 janvier.

Le stage et le match amical prévus au Maroc ont été annulés en raison de la crise sanitaire. Le Cap Vert s'entraîne donc à Praia.

Gardiens : Marcio da Rosa (Montalegre/3e division/Portugal), Keven Ramos (Mindelense), Elver Evora et Vozinha (AEL Limassol/Chypre).

Défenseurs : Diney Borges (FAR Rabat/Maroc), Joao Paulo Fernandes (Feirense, 2e division/Portugal), Steven Fortes (Ostende/Belgique), Jeffry Fortes (De Graafschap/2e division/Pays-Bas), Steve Furtado (Beroe Stara Zagora/Bulgarie), Roberto Lopes (Shamrock Rovers/Irlande), Ponck (Istanbul Basaksehir/Turquie), Stopira (Fehervar/Hongrie), Dylan Tavares (Neuchatel Xamax/2e division/Suisse), Delmiro Mascimento (Aris LImassol/Chypre)

Milieux de terrain : Patrick Andrade (Qarabag/Azerbaïdjan), Nuno Borges (Casa Pia/2e division/Portugal), Jamiro Monteiro (Philadelphia Union/USA), Nenass (Aalesunds/2e division/Norvège), Kenny Rocha (Ostende/Belgique), Marco Soares (Arouca/Portugal).

Attaquants : Djaniny (Trabzonspor/Turquie), Willis Furtado (Jerv/2e division/Norvège), Ryan Mendes (Al Nasr/Arabie saoudite), Garry Rodrigues (Olympiakos/Grèce), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard/Pays-Bas), Willy Semedo (Paphos/Chypre), Gilson Tavares (Estoril/Portugal), Julio Tavares (Al Faisaly/Arabie saoudite).