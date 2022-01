Algérie: Ligue 2 - Le RC Kouba et la JS Bordj Ménaïl confortent leur place de leader

- Le RC Kouba (Gr. Centre-Ouest) et la JS Bordj Ménaïl (Gr. Centre-Est) vainqueurs, respectivement, devant le MCB Oued Sly (2-0) et le CA Bordj Bou Arreridj (3-0), ont conforté leur place de leader à l'issue de la 12e journée du Championnat Ligue 2 de football, disputée mardi.

Dans le groupe Centre-Ouest, le RC Kouba (1er - 31 pts) fait cavalier seul en tête du classement grâce à sa nouvelle victoire face à l'équipe en forme du moment, le MCB Oued Sly (4e - 20 pts), qui restait pourtant sur une série de cinq victoires consécutives.

Les Koubéens ont pu compter une nouvelle fois sur leur attaquant fétiche, Ali Yahia Cherif, qui a signé son huitième but de la saison le jour de son 37e anniversaire. Son coéquipier d'attaque, l'expérimenté Gasmi a inscrit le second but.

Le dauphin le CR Témouchent (2e, 23 pts), qui a réussi à obtenir le point du match nul de son périlleux déplacement à Boufarik (1-1), a été rejoint par le MC El-Bayadh, vainqueur à domicile devant JSM Tiaret (2-0), renouant ainsi avec la victoire après quatre journées sans succès.

De son côté, le MC Saida (4e - 20 pts) a décroché la seule victoire à l'extérieur de cette 12e journée, en s'imposant contre la lanterne rouge le SC Aïn Defla (3-1). Les Saidis qui comptent un match en retard partagent le 4e rang avec le MCB Oued Sly et le GC Mascara, vainqueur devant l'USM Harrach (1-0).

Cette 12e journée a également enregistré la victoire de l'USMM Hadjout face à l'ES Ben Aknoun (2-1), mettant fin à la bellesérie de l'Etoile qui glisse au 7e rang avec 18 points à égalité avec le WA Boufarik.

Dans le bas de tableau, l'USM Bel-Abbès (13e, 12 pts) et le SKAF El-Khemis (15e - 4 pts) se sont neutralisés (0-0), et restent dans la zone de relégation en compagnie de la JSM Tiaret et le SC Aïn Defla.

Dans le groupe Centre-Est, la JS Bordj Ménaïl (1ere - 28 pts), large vainqueur devant CABB Arreridj (3-0), a fait le break sur son poursuivant direct, l'USM Annaba (2e - 24 pts), accroché par la JSM Skikda (1-1). Les Skikdis (6e - 18 pts) qui restent sur six matchs sans défaites (4 victoires et 2 nuls), ont mené au score durant toute la rencontre avant d'encaisser le but égalisateur dans le dernier quart d'heure.

Cette 12e journée du groupe Centre-Est a été marquée par cinq matchs nuls, dont l'opposition entre le 3e au classement l'USM Khenchela (23 pts) et le quatrième le NRB Teleghma (21 pts) conclue sur le score de (1-1). Même score pour le CA Batna qui occupe conjointement le 4e rang avec le NRBT, lors de la réception de l'AS Aïn M'lila (8e - 16 pts).

De son côté, l'US Chaouia (7e - 17 pts) a enchainé avec un deuxième succès de rang, en s'imposant devant l'IRB Ouargla (2-0), de même que HAMR Annaba (8e - 16 pts) qui a battu le MC El-Eulma (1-0).

Dans le bas du classement, le MO Constantine et la JSM Béjaia se sont neutralisés (1-1), alors que le MO Béjaia l'IB Lakhdaria se sont quittés sur un score vierge de 0 à 0.

La 13e journée du Championnat de la Ligue 2 de football se déroulera samedi prochain (8 janvier), selon le programme publié par la Ligue nationale de football amateur (LNFA).