Maroc: Championnat arabe de basketball - L'équipe nationale entame une série de stages de préparation

L'équipe nationale de basketball entame une série de stages de préparation sous la direction de l'entraîneur Labib El Hamrani en prévision des prochaines échéances, a annoncé la Fédération Royale marocaine de basketball (FRMBB).

"L'équipe nationale devrait participer au championnat arabe qui se tiendra aux Emirats Arabes Unis en février 2022, avec les éléments de la sélection nationale A", a indiqué la FRMBB dans un communiqué. Elle a ajouté que "plusieurs joueurs ont été sélectionnés pour participer aux stages de sélection qui s'étalent sur six étapes pour donner une chance au plus grand nombre de joueurs évoluant au championnat national". L'équipe nationale sera également étoffée par des joueurs évoluant à l'étranger, selon la même source.

L'instance fédérale a précisé qu'"après que des joueurs du Wydad Casablanca aient été testés positifs au Covid-19, les blessures subies par Ali Kaadoudi, de l'Ittihad Tanger, et Zakaria Hammouche du KAC Kénitra, ainsi que l'absence de six joueurs retenus pour les matches de la 6è journée du championnat national, il a été décidé de convoquer des joueurs de l'équipe nationale A pour entamer le premier stage de préparation en prévision du championnat arabe", relevant que tous les joueurs convoqués rejoindront plus tard le stage de préparation de l'équipe nationale.

Ci-après la liste des joueurs convoqués pour prendre part à la première phase de sélection : El Madini Abdelmajid (AS Salé), El Haoua Abdelkarim (AS FAR), Zakaria Shamouch (KAC Kénitra), Esslaili Amine (Club Pomme Midelt), Jaouad Darib (FUS Rabat), Yassine Cherkaoui Sellami (Majd Tanger), Dammou Oussama (Michlifen Ifrane), Chaoui Mohamed (AS Salé), Wail Habibi (Wydad Casablanca), Ali Gaadoudi (Ittihad Tanger), Oussama Benaabou, Benichou Mohamed (AS FAR), Ilias Aqboub (AS Salé), Ayoub Achouri (Maghreb Fès), Anas El Moussaoui (AS FAR), Abderahmane Abid (Athletic Beni Snassen), Yassine Homor (Raja Casablanca), Hamza Ghalil (FUS Rabat), Mouad Zahir (Wydad Casablanca) et Houssam El Ouardiji.