Sénégal: Touba - Le Service d'Hygiène a incinéré 5 tonnes de produits périmés

Le capitaine Alassane Salam Keita chef de la Brigade spéciale d'Hygiène de Touba a, en compagnie des éléments de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, appuyé par la Croix rouge et l'Ucg, procédé à Kadd Balodji à l'incinération de cinq tonnes de produits périmés impropres à la consommation, d'une valeur marchande de 7,3 millions de FCfa.

C'était dans la localité de Kadd Balodji en l'absence de l'autorité administrative, empêchés, mais en présence des commandants de la Brigade de gendarmerie de Ndindy et du commandant de la Brigade des Sapeurs-pompiers, que l'incinération des produits périmés s'est déroulée. Dans les détails, il s'agit d'un nombre important de produits de consommation : (cannettes de boissons, tomates, beurre, mayonnaises, lait produits alimentaires, périmés ou des produits dont la méthode de conservation, n'est pas conforme aux règles des produits pharmaceutiques récupérés sur des marchands ambulants et échoppes de la place etc. Le Capitaine Keita a fait savoir que cette quantité de produits saisis, est le fruit d'une année de travail sur le terrain surtout à l'occasion d'événements dont le Grand Magal de Touba. Ce sont des moments ou des commerçants véreux tentent d'écouler des produits nuisibles à la santé des populations. Le capitaine à souligner que " la détermination et l'engagement des éléments du service d'hygiène dont le contrôle au quotidien a produit ce résultat ".

La destruction de cette importante quantité de produits impropre à la consommation prouve si besoins en est, la prolifération dans les différents marchés de Touba, des produits périmés sont souvent écoulés à bas prix sous forme de promotion au grand dam des consommateurs. C'est à cet effet que le capitaine Keita a invité les populations à plus de vigilance, quand à la date de péremption des produits de consommation, qu'aux conditions de conservation des dits produits. Le chef de la Brigade spéciale d'Hygiène de Touba a néanmoins assuré de l'omniprésence des éléments du service d'hygiène, pour traquer les produits impropres à la consommation avec des commerçants souvent, coutumier des faits. Les sapeurs-pompiers ont mis le feu et la gendarmerie à surveiller les alentours pour éviter tout désagrément. Venus en renfort au personnel du service d'hygiène, les éléments de l'Ucg et de la Croix rouge ont aidé au bon déroulement de l'opération