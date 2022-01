Afrique: Histoire de la CAN TotalEnergies - Quatre titres pour Hassan et El Hadary

Seules trois équipes ont remporté quatre fois ou plus la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies : l'Egypte, le Cameroun et le Ghana. Mais pour les Egyptiens Ahmed Hassan et Essam El Hadary, ils ont individuellement remporté le titre le plus prestigieux du continent à quatre reprises chacun.

Les deux ont aidé l'Égypte à se hisser sur le toit de l'Afrique en 1998, 2006, 2008 et 2010; Hassan ayant disputé les quatre éditions et El Hadary dans la liste de 1998 mais pourtant inutilisé.

Hassan a disputé 22 matchs et inscrit huit buts. Il a été nommé meilleur joueur du tournoi à deux reprises, en Egypte 2006 et en Angola 2010. Pour sa part, El Hadary a joué 18 matchs, et a été le héros des tirs au but lors de la finale 2006, s'interposant deux fois face à Didier Drogba et ses coéquipiers. Il a été nommé meilleur gardien de but à trois reprises en 2006, 2008 et 2010.

Burkina Faso 1998

Alors qu'El Hadary n'a pas été aligné lors du tournoi, Hassan a disputé cinq des six matchs de l'Égypte dans le tournoi, ne manquant que la défaite en phase de groupes contre le Maroc. Il a marqué le premier but lors de la victoire 2-0 contre l'Afrique du Sud en finale.

Egypte 2006

El Hadary et Hassan ont tous deux joué dans les six matchs égyptiens du tournoi. Le gardien a concédé trois buts, tandis que Hassan en a marqué quatre; contre la Libye, la RD Congo (2) et le Sénégal. Il a également raté un penalty en finale contre la Côte d'Ivoire lors des prolongations avant de trouver le filet lors des tirs au but. El Hadary a été le héros grâce à deux arrêts des tentatives de Didier Drogba et Bakary Kone. Ils ont tous deux été inclus dans l'équipe type du tournoi, tandis que Hassan a été nommé meilleur joueur.

Ghana 2008

Alors qu'El Hadary a joué chaque minute des six matchs de l'Égypte en vue du titre en concédant cinq buts, Hassan a raté le premier match de groupe contre le Cameroun, disputant cinq matchs sans marquer. El Hadary a été nommé meilleur gardien du tournoi pour la deuxième fois consécutive.

Angola 2010

El Hadary a de nouveau joué chaque minute sur la route de l'Égypte vers le septième titre, encaissant deux buts dans la foulée. Hassan a participé aux six matchs de l'Égypte en marquant trois buts. Il a ouvert le compteur de l'Egypte contre le Nigeria en phase de groupes, avant de marquer un doublé contre le Cameroun en quarts de finale. Il a de nouveau été élu meilleur joueur du tournoi, tandis qu'El Hadary a été le meilleur gardien de but pour la troisième fois consécutive.