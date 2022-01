Madagascar: Basketball / Formation Young Coach - La section Atsimondrano cartonne

Les jeunes entraîneurs d'Atsimondrano ayant suivi la formation Young coach.

Engouement des jeunes. La formation pour la préparation des futurs entraîneurs, dénommée " Young coach " a séduit les jeunes passionnés du ballon orange dans la section Atsimondrano. En collaboration avec la Fédération malgache de basketball (FMBB) et le Conseil des entraîneurs de basketball de Madagascar (CEBB), 55 stagiaires dont 39 hommes et 16 femmes issus de différents clubs de la section, ont suivi la formation. Ils étaient à l'écoute de l'instructeur de la FIBA Afrique Angelot Solofohery Razafiarivony et de la formatrice nationale Hélina Randrianjatovo pendant sept jours à Tanjombato. Cette formation consistait à représenter l'étape d'initiation au métier d'entraîneur.

La formation Young coach est surtout destinée aux joueurs et à toute personne qui désirent embrasser une carrière d'entraîneur et qui s'intéressent à l'encadrement des jeunes de moins de 12 ans. Comme d'habitude, la formation était divisée en deux parties : la pratique sur terrain dans la matinée et la formation théorique, l'après-midi. Les participants ont reçu leurs certificats la semaine dernière. Le nouveau président de la section Atsimondrano, Mick Eddy Herinirina, est optimiste et ambitieux pour la nouvelle saison.

Il incite tous les clubs d'Atsimondrano à renouveler leur certificat de conformité pour pouvoir avancer dans les projets et participer à tous les évènements organisés au niveau de la section, la ligue et la fédération.