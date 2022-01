Madagascar: Stade Vélodrome d'Antsirabe - Une réouverture bloquée par le gouverneur

On s'était réjoui à l'annonce de la réouverture du stade Vélodrome d'Antsirabe, après de nombreuses années d'inactivité, pour le match devant opposer Disciples FC au Centre de Formation de Football Andoharanofotsy, ce dimanche.

Mais ce n'était pas sans compter l'avis du gouverneur du Vakinankaratra qui a refusé l'accès. Vy Vato Rakotovao, pour le nommer, a sans doute une raison, que la raison ne connaît pas, pour ne pas voir que ce serait une belle opportunité pour Disciples de pouvoir disputer un match presque à domicile. Un grand avantage pourtant avec l'aide de ce public, on le sait, chauvin. Ce choix de Disciples de recevoir ses matches au Vélodrome n'est pourtant que temporaire car il a son terrain à Betafo où il est inscrit.

Mais là aussi, la réouverture est compromise après que le même gouverneur n'a pas tenu la promesse de faire la clôture extérieure. Et on en est là alors que l'entreprise en charge de ce terrain " manarapenitra " est en train d'apporter les dernières touches à la tribune et les vestiaires. La pelouse est déjà en place depuis un bon bout de temps, mais à cette allure on craint, comme c'était le cas pour le stade de Barikadimy à Toamasina, qu'on doive la refaire car elle se dégradera si on ne joue pas dessus.

Cette décision de Vy Vato Rakotovao renvoie tout le monde à la gestion de ces nouveaux stades - certes, offerts par le président Andry Rajoelina - car la logique veut qu'on les confie à la section de football locale avec bien évidemment la commune concernée. Cela a toujours été ainsi depuis toujours. Autre chose, l'utilisation de ces stades est devenue une urgence pour aider le football. Dès lors, on comprend l'ouverture quasi immédiate du stade Maître Kira et ce, pour que les deux clubs locaux puissent y tenir leurs matches.

À raison du reste, car le 3FB Toliara et les Jeunes Footballeurs du Capricorne y ont acquis leurs victoires avec l'aide du public et des... arbitres. C'est tout l'avantage des matches à domicile. Mais en choisissant Elgeco Stadium pour tenir cette rencontre entre Disciples et CFFA ce samedi, la grande question est de savoir si cela rentre encore dans le cadre d'un match à domicile pour les protégés de Mamisoa Razafindrakoto. La réponse viendrait des responsables de la Pro League.