Madagascar: Economie maritime - Une performance globale faible pour Madagascar

Une gestion efficace de l'espace maritime est en vue.

Madagascar dispose d'un énorme potentiel économique et écologique en matière d'économie maritime pour ne citer que sa Zone Economique Exclusive (ZEE) qui s'étend sur une surface de 1 140 000 km². En outre, la Grande île possède une zone côtière abritant les mangroves d'une superficie évaluée à 390 853 ha ainsi qu'un plan d'eau d'une surface de 50 000 ha qui est propice à l'aquaculture. Cet espace maritime constitue une zone d'approvisionnement en ressources halieutiques ainsi qu'une passerelle permettant à Madagascar de développer ses échanges commerciaux avec le reste du monde.

Cependant, ce potentiel dont dispose le pays n'est pas géré équitablement, d'après les informations publiées par WWF Madagascar. La Grande île ne bénéficie pas ainsi de revenus et d'avantages estimés voire légitimes issus de l'exploitation de ces ressources maritimes.

De nombreuses raisons. Il ressort ainsi que dans l'ensemble, la performance globale de Madagascar dans le domaine de l'économie maritime reste encore relativement faible. De nombreuses raisons ont été évoquées. On peut citer, entre autres, l'absence de la continuité et de la coordination entre les différentes initiatives, l'existence d'un cadre réglementaire faible, le manque de vision commune et des objectifs partagés, la non-prise en compte de tous les intérêts de toutes les parties prenantes.

En outre, les écosystèmes marins se dégradent continuellement et les ressources halieutiques sont clairement moins abondantes en raison des pratiques de pêches non durables et de la surexploitation, a-t-on évoqué. Pour y remédier, le ministère en charge de la Pêche et de l'Economie Bleue et celui en charge de l'Aménagement du Territoire, appuyés par WWF, travaillent ensemble pour faire avancer la Planification Spatiale Marine (PSM) à Madagascar. La conception d'un outil méthodologique qui vise à améliorer la contribution des outils de gestion spatiale et temporelle à cette PSM, n'est pas en reste.

Aménagement de l'espace maritime. Les récentes initiatives autour de cette PSM ont pour objectif de relancer le jeu d'équilibre entre l'exploitation, l'utilisation rationnelle, et la conservation des ressources marines et biodiversité au niveau du territoire maritime tout en tenant compte des besoins des différents usagers de cet espace. Dans ce sens, la PSM conduit à une meilleure contribution du secteur maritime au développement du pays. " L'aménagement de l'espace maritime Malagasy doit se faire avec la contribution active de toutes les parties prenantes et doit faire profiter toutes les parties prenantes, puis apporter des avantages pour l'économie de notre Grande Ile et une conservation à long terme de la biodiversité Malagasy ", a soulevé Harifidy Ralison, un expert au sein de WWF Madagascar.