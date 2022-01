Congo-Kinshasa: Exposition photographique - Plusieurs jeunes ont pris part à la première édition

"La photographie, un vecteur essentiel pour le changement de la société ". Tel était le thème choisi pour la première édition de la photographie qui a connu la participation de plusieurs jeunes venus de plusieurs coins de la capitale.

Commencé mardi 28 décembre, cet événement riche en contenus et beau à voir a connu son boucle avec une conférence qui a eu lieu jeudi 30 décembre 2021 au musée national de la République Démocratique du Congo (MNRDC), situé sur le boulevard triomphal dans la ville-province de Kinshasa.

Selon M. William Bundjoko, un des organisateurs et photographe de surcroit, la photographie est un art qui peut être un vecteur essentiel pour le changement dans la société. "Surtout lorsque nous voyons se ternir l'image du pays, cet art peut la redorer à travers nos œuvres et enlever le stéréotype existant à ce qu'est le Congo par d'autres pays". "La photographie fait partie des arts qui permettent de valoriser nos œuvres, et la RDC a un avenir certain dans le monde photographique et que plusieurs se donnent dans la photographie.

L'image de la RDC à l'extérieur est toujours négative, et à travers la photographie, nous pouvons revaloriser l'image de la République et enlever le stéréotype existant à ce qu'est le Congo par d'autres pays", a-t-il dit avant de révéler ce que représente la photographie dans sa vie. "Pour moi personnellement, c'est un art et un business où je gagne ma vie avec. C'est pour nous une profession et un art", a-t-il complété.