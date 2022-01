Congo-Kinshasa: Dans son message de vœux à Félix Tshisekedi - Assemblée nationale - Christophe Mboso souhaite que l'année 2022 soit une année d'actions et de réalisations

document

MESSAGE DES VOEUX DE L'HONORABLE MBOSO N'KODIA PWANGA CHRISTOPHE, PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, FELIX-ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO, ET AU PEUPLE CONGOLAIS

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat ;

Au crépuscule de cette année 2021, il m'échoit de Vous présenter, au nom de mes Collègues Députés nationaux, des membres du Bureau, du personnel de l'Administration de l'Assemblée nationale et au mien propre, les traditionnels vœux de nouvel an 2022.

Ces vœux chaleureux s'adressent à Vous-même, à la Distinguée Première Dame, aux membres de Votre famille et à tous ceux qui vous sont chers. Ils s'adressent également à l'éminente fonction que la Constitution réserve au Président de la République, Chef de l'Etat, ainsi qu'à l'ensemble de notre peuple.

2021 a été une année particulièrement éprouvante car marquée notamment par l'insécurité persistante à l'Est de notre pays orchestrée par des groupes terroristes et autres groupes armés complices non autrement identifiés, l'irruption volcanique de Nyirangongo et la persistance de la pandémie de covid-19 et ses conséquences néfastes multidimensionnelles. Elle a été également l'année de la requalification de la majorité, l'institution du Gouvernement issue d'une nouvelle majorité, le vote de la nouvelle loi organique de la CENI ainsi que la mise en place de ses animateurs, suivie du vote de la loi des finances - exercice 2022 reflétant la vision de l'Union sacrée prônant notamment le développement à partir de la base, à travers les 145 territoires de la République.

Grâce à la providence divine, à Votre clairvoyance et surtout Votre détermination, notre pays a su surmonter ces épreuves, car le chemin était jonché d'obstacles majeurs d'horizons divers.

Qu'il me soit ainsi permis de Vous rendre un vibrant hommage et de saluer tous les efforts accomplis et la vision de changement que vous imprégnez inlassablement à la tête de notre pays depuis Votre avènement au pouvoir. Votre action remarquable m'incite également à saluer l'état résilient de notre Nation, sous Votre leadership, dans un contexte annuel peu propice à la rationalisation de la gouvernance.

Les initiatives entreprises sur le plan diplomatique ont non seulement restitué notre pays sur la scène internationale mais aussi et surtout redoré son image de marque.

Je ne puis terminer ce message sans souligner les attentes nombreuses et pressantes de notre peuple, en l'occurrence le retour de la paix et de la concorde nationale, l'amélioration de la situation socio-économique du pays, l'intensification des efforts de modernisation des infrastructures sanitaires, routières, universitaires et écolières, la consolidation de l'Etat de droit et de la démocratie, la poursuite des efforts de coopération diversifiée et gagnant-gagnant pour traduire la politique d'ouverture de la République démocratique du Congo au monde.

Tout en souhaitant que l'année 2022 soit une année d'actions et de réalisations telles que présentées lors de Votre discours sur l'état de la nation devant les deux Chambres du Parlement réunies en congrès, sur le plan politique et diplomatique, de la défense et sécurité, de la recherche scientifique, économique, social et culturel, la Représentation nationale s'engage à Vous accompagner en vue de la matérialisation de Votre vision de l'Union sacrée de la Nation, qui place le peuple au cœur de l'action gouvernementale.

Excellence Monsieur le Président, Chef de l'Etat,

Puisse le Très Haut Vous combler de ses grâces et Vous assister pour une année 2022 pleine d'accomplissements et de récolte des fruits de tous Vos efforts en faveur de la paix et du redressement du tissu économique et social de notre pays!

Heureuse nouvelle année 2022.

MBOSO N'KODIA PWANGA Christophe