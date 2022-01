Sud-Soudan: Incertitude et violence généralisée alors que les gens espèrent la visite du Pape

Juba — La situation du pays le plus jeune du monde (constitué comme tel seulement en 2011, après l'indépendance du Soudan, ndlr) reste très incertaine. Aux défis ouverts de l'"Accord revitalisé pour la résolution du conflit au Soudan du Sud" de septembre 2018, s'ajoutent de nouveaux problèmes à affronter, tels que les tensions continues dans de nombreux endroits du pays, où la population vit dans une peur constante pour sa vie et celle de ses proches. "

Dans certaines zones - rapporte la missionnaire combonienne Elena Balatti, dans une note reçue par l'Agence Fides - il y a des situations de violence généralisée qui conduisent à la mort de civils, de bétail et à l'utilisation continue d'abus et de mépris des droits humains. Il y a des épisodes de violence intercommunale avec des attaques entre des populations voisines qui deviennent ennemies. Le Sud-Soudan doit résoudre ses vieux problèmes, l'accumulation de haine et de ressentiment. Le Sud-Soudan a besoin de paix.

Dans ce contexte, la nouvelle selon laquelle les dirigeants de la zone administrative de Pibor ont décidé de restituer des centaines de bovins précédemment volés à la population d'Akobo, dans un geste de bonne volonté et de désescalade, apporte un certain soulagement. Cette nouvelle est un signe de paix après des mois de graves affrontements entre les groupes ethniques Nuer d'Akobo et Murle de Pibor. "La restitution", explique Sœur Elena Balatti, "est un acte de justice réparatrice qui, nous l'espérons, mettra fin à un cycle de violence, et une excellente façon de souhaiter à tous une bonne année".

Dans ce contexte, en marge de sa visite à Juba, capitale du Soudan du Sud, qui s'est déroulée du 21 au 23 décembre, le secrétaire du Vatican pour les relations avec les États, Mgr Paul Richard Gallagher, a souligné le "grand soutien à une visite du Saint-Père" au Soudan du Sud et n'a pas exclu la possibilité de son voyage au cours de l'année 2022. "Il n'y a certainement pas de moment parfait", a-t-il ajouté, compte tenu de la situation d'incertitude et d'instabilité que connaît le pays depuis de nombreuses années, "mais nous devons avancer dans tout le processus de discernement".

Au cours de sa visite, Mgr Gallagher a rencontré les autorités politiques et religieuses du pays et s'est entretenu avec le président de la République, Salva Kiir, à qui il a confié l'intérêt et la proximité continus du Saint-Père envers le peuple soudanais afin que la paix et la stabilité puissent bientôt arriver. Pour sa part, le Président a assuré que "je ne conduirai plus jamais le pays à la guerre".

Il convient de noter que la situation générale au Sud-Soudan est aggravée par une série d'inondations sans précédent. Pour la troisième année consécutive depuis 2019, le pays connaît depuis mai dernier des inondations récurrentes qui ont touché plus de 620 000 personnes dans dix États différents. Les inondations ont causé la destruction de fermes et de bétail, submergé des bâtiments scolaires et des centres de santé, et forcé de nombreuses familles à fuir. L'insécurité alimentaire de la population est exacerbée par le fait que la livraison de l'aide a été sérieusement retardée en raison des infrastructures gravement endommagées par les inondations.

Sœur Elena Balatti, missionnaire, nous informe que, suite à la grave agression dont il a été victime, le père Christian Carlassare, MCCJ, évêque élu de Rumbek, attend sa consécration officielle dans le courant de l'année, bien qu'une date précise n'ait pas encore été annoncée.