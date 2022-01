Congo-Kinshasa: Big-bang !

A deux ans de la fin de son premier mandat, Dieu seul sait s'il y aura un second, Félix Tshisekedi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, continue sa ronde dans le Congo profond en ce début d'année 2022.

Entre séduction et campagne électorale prématurée, l'opinion tant nationale qu'internationale observe, tant bien que mal, ce que l'on peut qualifier d'une descente luminaire afin de palper du doigt les problèmes qui touchent profondément les congolais. Dans cet élan, un constat amer a été observé dans le chef de ceux qui viennent l'accueillir. Nombreux, semblent-ils, ont tourné leur veste en faisant allégeance à l'homme fort. Entre blanchisserie, transhumance politique ou realpolitik, à chacun d'émettre son point de vue s'il faille dépassionner le débat qui secoue la classe politique rd congolaise depuis plusieurs décennies.

Le Professeur Jacques N'djoli, Député national de son état, l'avait si bien dit lors d'un colloque scientifique ayant réuni l'intelligentsia congolaise:" Quelqu'un qui était Kabiliste pur et dur, il peut en 48 heures, devenir Tshisekediste plus pur et dur encore". Il va sans dire que l'épisode de la révolution de l'Union Sacrée de la Nation au mois de décembre 2020, ayant occasionné la fin de la coalition FCC-CACH et la frasque du Front Commun pour le Congo de Joseph Kabila dans la gestion de la respublica, aura été, ni plus, ni moins, une illustration éloquente de l'homme politique congolais qui cherche éperdument à s'accrocher au pouvoir. Beaucoup de kabilistes d'hier ont, aujourd'hui, en tant que Républicains soient-ils, fait allégeance au Chef de l'Etat Félix Tshisekedi même si, à les en croire, ne partagent-ils pas la même vision. Ceci, est le début d'un big-bang politique qui, à chaque seconde, à chaque minute qui passe, prendra une dimension grandiloquente lorsqu'on approchera davantage les joutes électorales à venir auxquelles les perdants d'hier, feront tout pour récupérer l'impérium du pouvoir et diriger à bon escient la Nation congolaise.

De Boshab, en passant par Lumanu, la transhumance politique va monter d'un cran et il faudrait également s'attendre à des ruptures dans le chef de ceux-là qui dirigent le pays en faisant partie de l'Union sacrée de la Nation. Derrière ce "Big bang", le débat sur la politisation de la CENI va perdurer et le climat sera davantage crispé à l'approche des rendez-vous tant attendus.

Qui vivra verra !