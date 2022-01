Cameroun: " Il y aura du show "

interview

Ingrid Solange Amougou, présidente fondatrice du Comité d'organisation de Miss Cameroun.

La finale du concours de Miss Cameroun a lieu ce vendredi dans un contexte marqué par le Covid-19. Quelles dispositions sont prévues ?

Au regard du contexte dans lequel va se dérouler la cérémonie de la grande finale du concours Miss Cameroun ce vendredi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, le Comité d'organisation a prévu de désinfecter tout le site. Ensuite nous avons prévu des masques de protection pour tous les invités. Ainsi, si quelqu'un est malade qu'il ne puisse pas contaminer les autres.

Nous serons également très pointilleux en ce qui concerne la distanciation physique. Pour le reste, ce sera comme d'habitude avec l'un de nos partenaires qui est déjà en train de nous faire un très beau podium pour les défilés des candidates et les passages des artistes.

Le contexte sanitaire a-t-il entraîné un changement dans l'organisation des sélections ?

Effectivement le contexte sanitaire a chamboulé beaucoup de choses. Nous avons dû prendre les dispositions afin d'organiser la grande finale, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des sélections, on faisait des tests à toutes les candidates. Et il y en avait qui étaient positives au Covid-19. Cela nous a vraiment empêché d'opérer comme d'habitude. Quand elles sont arrivées il y a pratiquement un mois, c'était pareil. De nombreuses candidates ont été testées positives au Covid-19 et elles ont immédiatement été mises en quarantaine jusqu'à leur guérison.

Tout cela aura un impact sur la qualité de l'événement parce que tout le monde n'était pas là au même moment. Ce qui fait que certaines ne seront vraiment pas à la hauteur par rapport à d'autres. Qu'à cela ne tienne, nous avons préparé beaucoup de choses pour le public camerounais. Surtout que nous avons ciblé la CAN TotalEnergies 2021. C'est pour le public africain et mondial que nous avons préparé cet événement. Il y aura du show au Palais des sports ce vendredi à partir de 21h.

Y-a-t-il des défis particuliers qui attendent la nouvelle Miss Cameroun ?

Vu les prestations des différentes Miss dans les compétitions à l'international en l'occurrence Miss Univers-Cameroun et Miss Monde Cameroun, la prochaine Miss a du travail. Parce que la barre a été placée très haut et on aimerait aller de l'avant. Donc elle devra se mettre au travail. A cet effet, j'exhorte le jury à choisir celle qui sera capable de bien nous représenter à l'international au regard des critères que le Comité d'organisation va leur donner.

Parce que lors de la première édition de Miss Cameroun, mon souhait était de faire en sorte le Cameroun participe au Concours de Miss Monde. Ce qui a été fait. 15 ans après l'objectif était que notre pays se fasse représenter à Miss Univers. Maintenant, nous prions d'avoir ces deux couronnes pour le Cameroun. Les précédentes Miss ont mis la barre haut et nous souhaitons que les suivantes fassent plus. C'est notre défi.

Les querelles autour des lots octroyés aux vainqueurs sont-elles de l'histoire ancienne ?

Bien sûr que c'est de l'histoire ancienne. On ne peut pas toujours avoir des gens qui vous apprécient. Certaines personnes ont raconté cette histoire pour ternir l'image du COMICA, on n'a jamais eu une histoire de lots. Depuis l'année dernière qu'on a vraiment un soutien du gouvernement, le genre de véhicule qu'on offre à nos miss... les miss sont logées, elles ont 5 millions de F de prix, elles ont un salaire. Depuis que l'Etat nous accompagne, nous essayons de faire encore mieux.

Avant c'était avec nos petits moyens et certaines personnes qui nous accompagnaient. Ce n'était pas assez pour mettre nos candidates au top. Mais depuis l'année dernière les choses ont changé. En retour, nous demandons qu'elles nous ramènent quelque chose de fort, la couronne suprême parce que nous leur donnons ce qu'il faut pour qu'elles fassent bien leur travail.

Comment appréciez-vous l'encadrement instauré depuis quelques éditions par le ministère des Arts et de la Culture ?

Au-delà du ministère des Arts et de la Culture (Minac), les autres ministères comme le ministère de la Communication, le ministère des Finances, entre autres nous accompagnent. On a plus d'encadrement du Minac, parce que le ministre met un point d'honneur en ce qui concerne les élections de Miss au Cameroun.

Il nous accompagne et nous donne des équipes pour nous coacher. Je suis vraiment reconnaissante au gouvernement camerounais qui a compris qu'il fallait justement nous accompagner pour qu'on puisse arriver à ce niveau parce que le drapeau camerounais flotte très haut en ce qui concerne les compétitions internationales grâce à nos Miss.