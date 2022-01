Cameroun: Une brigade de l'environnement créée

Les cadres de cette unité spéciale ont prêté serment ce 3 janvier au même titre que des agents de la police d'hygiène et de salubrité et ceux de constations et notifications.

17 cadres de la Communauté urbaine de Douala (Cud) relevant de la brigade municipale de l'environnement se sont officiellement engagés à remplir fidèlement les missions qui sont désormais les leurs le 3 janvier dernier. C'était au cours de l'audience publique de prestation de serment qui se déroulait au tribunal de grande instance du Wouri, en présence du maire de la ville, Dr Roger Mbassa Ndinè.

Dans les réquisitions du ministère public qui ont précédé le rituel de prestation de serment, le procureur de la République a notamment rappelé les dispositions légales qui encadrent cette cérémonie, ainsi que les attributions des impétrants. Ils devront agir sous l'autorité du maire de la ville, et ceci dans le strict respect de la loi avec l'obligation de rendre compte. Finesse, courtoisie, respect, vigilance, loyauté sont entre autres qualités que ces cadres de la brigade de l'environnement devront avoir. Ils sont tenus d'infliger uniquement des peines d'amendes et non des sanctions de privation de liberté. Les impétrants se sont par la suite soumis au rituel de prestation de serment.

Dans la même veine, 22 agents de la police de l'hygiène et de la salubrité, ainsi que huit agents de constatation et notification, ont eux aussi prêté serment. La prestation de serment de ces cadres et agents de la Cud traduit une fois de plus la volonté de l'institution municipale de lutter contre la dégradation de l'environnement, l'insalubrité et le désordre urbain dans la capitale économique.

Des missions de sensibilisation et d'éducation des populations ont également été assignées aux assermentés, qui ne devront en aucun cas se substituer à la police nationale. Cette brigade mènera des actions de veille environnementale en vue d'un développement durable de la ville de Douala.

La prestation de serment a été précédée par la formation des agents en fonction des catégories. La formation était assurée par la division des affaires juridiques et du contentieux de la Cud. " Au regard de toutes les orientations que nous avons eues à la lumière du code pénal, et du code général des collectivités territoriales décentralisées, nous allons poursuivre la formation de nos agents. Nous allons communiquer davantage auprès des ménages de la ville pour assurer notre mission ", a indiqué Simon Ekotto Ndemba, directeur de l'environnement.