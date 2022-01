Cameroun: Communauté urbaine - 58 milliards de F pour 2022

Arrêté après la session ordinaire du conseil du 4e trimestre tenue vendredi, ce budget servira à l'amélioration des services de base et au développement local, entre autres.

La salle des fêtes d'Akwa a abrité, le 31 décembre dernier, la session ordinaire du conseil de la Communauté urbaine du 4e trimestre, consacrée à l'examen et au vote du budget de l'exercice 2022. C'était en présence du préfet du Wouri, Benjamin Mboutou, du maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassa Ndine, président dudit conseil, et des grands conseillers de la ville.

Le budget pour 2022 a été arrêté, à l'issue des travaux, à 58,920 milliards de francs, en hausse de 3,73%. Il devra essentiellement servir à l'amélioration des services de base, la promotion du développement économique, la gouvernance et le développement local, l'appui à la jeunesse, aux sports et à la citoyenneté.

Le maire Roger Mbassa Ndine s'est engagé à l'utiliser dans les règles de l'art pour le bien-être des populations. Cependant, un accent sera mis sur le redéploiement des effectifs (police municipale, cadres, agents de maîtrise etc.) de manière à en maîtriser les rémunérations. Pour le maire, avec un effectif qui devrait passer de 1 300 à près de 2 000 personnes, il est urgent de revenir à la raison et encourager ceux qui travaillent effectivement, en menant une lutte sans merci contre l'absentéisme et les maux qui minent l'administration de la mairie. Les autres luttes concernent la Covid-19, le désordre urbain, l'incivisme, le vandalisme, les constructions anarchiques pour une offre de propreté et d'hygiène à la hauteur de Douala.

Le préfet du Wouri a appelé les uns et les autres à œuvrer essentiellement à l'amélioration des conditions de vie des populations, indépendamment des opinions politiques. Et de s'attarder sur la CAN qui démarre dans quelques jours et dont le pari doit être relevé avec le concours de tous, avec une coordination de tous les instants entre police municipale et Fmo. Pour cela, il faudra aussi veiller à l'enlèvement des ordures ménagères, au nettoyage des rues, à l'éclairage public, etc.

Il a aussi insisté sur la maîtrise des recettes et recouvrements, l'élargissement de l'assiette fiscale, la gestion rationnelle des recettes collectées, en appelant à la concertation entre le maire de Douala et les maires d'arrondissement. Quant aux salaires de certains agents, il a dénoncé leur niveau très souvent élevé, et instruit le maire à lui proposer un plan de redressement pour mettre fin à ce qu'il qualifie d'injustice.