Tunisie: Jouini enchaîne

Deuxième doublé pour Haïthem Jouini

Haïthem Jouini est en forme. L'attaquant tunisien a encore porté Al Ahli Benghazi face à Al Taawun. Jouini a ainsi signé un doublé, son deuxième de suite, ce qui a permis à son club d'enchaîner et à l'ex-" Sang et Or " de confirmer après ses deux buts contre Al Tahadi lors de la ronde précédente. A noter qu'Ahli Benghazi a aligné son 7e succès de rang en Ligue libyenne.

L'EST bientôt cotée en Bourse ?

L'Espérance Sportive de Tunis serait bientôt cotée via ses deux activités : Taraji Mobile et Taraji Store. Cela devrait permettre à l'EST de lever quelque 25 millions de dinars. L'annonce devrait être faite ce mois-ci. Volet mercato de l'EST, l'avant de l'Olympique Asfi, Hamza Khaba, sondé ces derniers jours, serait aussi dans les pensées du WAC, alors que l'Espérance aurait proposé un montant de 300 000 euros pour rafler la mise.

Le club de Kechrida sauve sa peau !

La Salernitana, antérieurement menacée de relégation administrative, est sauvée in extremis. L'homme providentiel et repreneur du club, appelé Danilo Iervolino, a ainsi apporté les garanties financières nécessaires pour éviter le purgatoire. Un ouf de soulagement pour le club de Kechrida.