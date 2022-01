Tunisie: Galerie Kalysté - Amin Chaoulai, l'homme qui aime les femmes

Et qui leur rend un très bel hommage à travers cette exposition.

Amin Chaouali est de ces artistes curieux de toutes les voies, tous les matériaux, toutes les inspirations. Il semble souhaiter tout essayer avant de se consacrer à un genre, avant de trouver son rythme et son inspiration.

On l'a connu inspiré par la peinture orientaliste et s'essayant à la revisiter. Plus tard, il se laissait séduire par un impressionnisme tout à fait personnel.

Après une incursion intéressante dans l'univers de la céramique qu'il réussit à dominer avec brio, on le vit céder au goût de l'africanisme, puis revenir à un expressionisme de bon aloi. Avant de s'essayer à l'art animalier. Et de s'intéresser à la sculpture sur des matériaux inédits. Aujourd'hui Amin Chaouali expose à la galerie Kalysté et présente un bel ensemble de portraits de femmes.

Femmes fleurs, fées ou sorcières, gracieuses, impertinentes ou maléfiques, son trait rapide, précis, explore toutes les facettes de la féminité. Les jeux graphiques sur les chevelures, les touches d'or dont il les émaille, ses interprétations de reines de cœur d'un jeu de cartes imaginaire créent un univers qui lui est propre et qu'il nous invite à visiter.