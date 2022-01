Afrique: CAN / Sénégal - Les promesses de Kalidou Koulibaly à Macky Sall

La bande à Aliou Cissé s'est rendue au Palais Présidentiel ce mardi pour recevoir, des mains du Président de la République, le Drapeau National avant de s'envoler pour le Cameroun.

Arrivée aux alentours de 16h GMT, la sélection sénégalaise de football a reçu le symbolique Drapeau National qui annonce dans la foulée le départ des Lions de la Teranga pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2021.

Au cours de cette cérémonie, en présence des autorités administratives et sportives du football sénégalais, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly a tenu un discours remplit de promesses.

" Permettez-moi tout d'abord, au nom de mes coéquipiers, de vous souhaiter à l'aube de cette nouvelle année, nos meilleurs vœux de santé, de réussite et de prospérité. Monsieur le Président, au risque de vous froisser votre humilité et votre modestie, nous tenons à saluer votre accompagnement permanant à nos côtés [... ] Mes coéquipiers et moi apprécions grandement tout ce que vous faites. Soyez-en grandement remercié ! Vous êtes indiscutablement le premier Lion. Nous sommes honorés de recevoir de vos mains l'Étendard de notre Nation pour le hisser le plus haut possible au sommet du football africain.

Nous avons une fière considération de notre mission, celle de défendre les couleurs de notre pays et les vertus de sa jeunesse que sont le courage, le patriotisme et l'abnégation. Comme vos soldats, monsieur le Président, on nous tue mais on nous ne déshonore pas. Nous allons au Cameroun avec notre implication avec celle de nos relations toute entière. Nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie. Nous y allons avec la gagne pour emprunter les jargons du football et nous reviendrons avec la fierté et la mission accomplie. Vive le Sénégal, En Avant les Lions ! Nous sommes prêts ! ", a déclaré le défenseur de Naples.