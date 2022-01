Sénégal: Campagne électorale des territoriales - Un syndicat de la santé alerte sur les risques de propagation de la Covid

Dans la perspective de l'ouverture de la campagne électorale prévue du 8 au 21 janvier courant pour les prochaines élections départementales et communales, le secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (Sdt3s), Cheikh Seck, invite la classe politique à revoir leurs stratégies de campagne dans le contexte de la persistance de la pandémie de la Covid-19. A défaut, il interpelle les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités pour l'application stricte des textes interdisant ces rassemblements.

Compte tenu du nombre de cas positifs de malades de la covid-19 en nette augmentation depuis quelques semaines, le secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (Sdt3s), joint au téléphone, soutient que " si la situation persiste, elle peut devenir ingérable et on ne le souhaite pas ". Toutefois, " il nous faut nous préparer en conséquence ". Selon Cheikh Seck, " tant qu'il n'y a pas des graves dans nos unités de réanimation, on considère la Covid-19 comme les autres maladies ". En outre, poursuit-il, " nous savons comment cette pandémie se propage ". Il est d'avis que " ce sont principalement les rassemblements et la promiscuité qui sont à l'origine de cette recrudescence de la covid-19 ".

Par conséquent, avec la campagne électorale des territoriales qui démarre ce week-end et couvrant la période du 8 au 21 janvier courant, le secrétaire général du Sdt3s invite les pouvoirs publics à " une application stricte des textes existants et qui interdisent ces rassemblements ". M. Seck appelle les populations au respect des règles sanitaires, au port du masque et à la vaccination. Il rappelle " le vaccin est disponible et c'est le seul moyen de prévenir les cas graves de Covid-19 ".