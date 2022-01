Afrique de l'Ouest: Bourse - La situation reste toujours contrastée au niveau des indices de la BRVM

La situation contrastée des deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) notée le lundi 3 janvier 2022, reste toujours de mise au terme de la séance de cotation de ce mardi 4 janvier 2022.

En effet, si l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) enregistre une légère progression de 0,03% à 153,89 points contre 153,85 points la veille, il en va autrement de l'indice composite (indice général de la Bourse) qui a cédé 0,37% à 201,33 points contre 202,08points précédemment.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est redressée, se situant à 446,622 millions de FCFA contre 155,992 millions de FCFA la veille.

Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions, elle est aussi en baisse de 22,425 milliards de FCFA, passant de 6079,332 milliards de FCFA la veille à 6056,907 milliards de FCFA ce mardi 4 janvier 2022.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 7,934 milliards, à 7234,949 milliards de FCFA contre 7242,883 milliards de FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 6 980 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,24% à 1 185 FCFA), ETI Togo (plus 5,26% à 20 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,00% à 10 710 FCFA) et Sitab Côte d'Ivoire (plus 1,98% à 6 180 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres BICICI Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 6 710 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 6,70% à 2 575 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,61% à 565 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 6,25% à 1 500 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 6,25% à 900 FCFA.