Sénégal/Cameroun: Macky Sall aux Lions - "Cette CAN est un moment de vérité pour le football sénégalais"

Comme à l'accoutumée, le Chef de l'Etat a remis mardi le drapeau national aux Lions en perspective de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Lors de cette cérémonie, qui s'est déroulée au palais présidentiel, Macky Sall invité Aliou Cissé et son équipe à s'armer de courage et de détermination pour le triomphe au grand bonheur de toute la Nation sénégalaise.

" Cette Can reste un moment de vérité pour le football sénégalais, un moment crucial où celui-ci doit se donner une exigence de victoire et une perspective définitive de triomphe pour la Nation qui attend avec espoir depuis tant d'années ", a déclaré le Président de la République. Qui ajoute : " Avec foi, détermination e courage, faites de Cameroun 2021, le temps de la victoire pour le Sénégal, c'est-à-dire la plus belle page de l'histoire de la participation de notre pays en Coupe d'Afrique des Nations de football ".

Les " Lions " et tout le staff technique vont quitter Dakar, mardi soir, par vol spécial à destination de Bafoussam.