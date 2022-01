Afrique: Présentation de la liste du Sénégal - Des cadres et 17 nouvelles têtes à l'assaut de l'Afrique

Le sélectionneur national Aliou Cissé a dévoilé une liste de 27 joueurs devant défendre les couleurs du Sénégal à l'occasion de la Coupe d'Afrique des nations de football (Can) qui doit se tenir du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Une liste composée de cadres mais aussi de nouvelles têtes qui découvriront pour la première fois ce tournoi continental. Zoom sur ces 27 Lions d'Aliou Cissé.

Par Mouhamadou Lamine DIOP

ILS SONT À LEUR QUATRIÈME CAN

Sadio Mané (attaquant, 28 ans)

Le meilleur buteur en activité en équipe nationale (26 buts, 21 passes décisives en 80 sélections) voudra certainement faire de sa 4e Can une consécration, lui qui disait qu'il échangerait son prestigieux titre de Ligue européenne des champions contre un sacre en Coupe d'Afrique. Les supporters de Liverpool lui en ont sans doute voulu un tout peu, mais Sadio Mané sait qu'il laissera une tache sur sa belle et impressionnante carrière s'il n'arrivait pas à remporter la Coupe d'Afrique des nations. Ce qui serait, en plus, la première de l'histoire footballistique du Sénégal. Nul doute qu'il donnera tout pour y arriver.

Idrissa Gana Gueye : (milieu, 30 ans)

Le recordman de sélections en activité (82) est une pièce maîtresse dans le dispositif d'Aliou Cissé. Présent en équipe nationale depuis 2012, Idrissa Gana Gueye s'apprête lui aussi à disputer sa 4e Can de suite. Le milieu de terrain du Psg ne voudra certainement pas louper cette 33e édition au Cameroun pour enfin accrocher une première médaille d'or à son cou, lui qui affiche une fiche de présence de plus de 10 ans en sélection.

Cheikhou Kouyaté (milieu, 31 ans)

Cheikhou Kouyaté fait partie de ces cadres qui disputeront au Cameroun leur 4e Can. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'enfant de Khar Yalla sait qu'il dispute peut-être sa dernière campagne continentale et qu'il voudra en faire une fête, une apothéose. Mais pour cela, il faudra battre les meilleurs, aller jusqu'au bout d'une compétition qui s'annonce des plus disputées. Mais avec ses 74 sélections, Cheikhou Kouyaté est suffisamment armé sur le plan de l'expérience pour guider ses partenaires vers le sommet.

ILS EN SONT À LEUR TROISIÈME CAN

Saliou Ciss (défenseur, 31 ans) :

Longtemps décrié en équipe nationale, Saliou Ciss s'est imposé au fil des derniers matches comme un titulaire indiscutable sur le flanc gauche de la défense du Sénégal. Barré par la concurrence lors des 2 dernières éditions qu'il a eu à disputer, le défenseur de l'As Nancy Lorraine a une occasion en or de jouer un rôle déterminant pour le sacre du Sénégal au Cameroun dans un rôle de titulaire. À 32 ans et 27 sélections, il n'est pas sûr qu'il en aura encore l'occasion.

Ismaïla Sarr (attaquant, 23 ans)

Ismaïla Sarr n'a que 23 ans, mais il est considéré comme un cadre en sélection. Fort de ses 40 capes et déjà avec 2 Can disputées, le joueur formé à Génération Foot est capable, à lui tout seul, de faire basculer un match. Sa capacité à casser les lignes, à percuter et à provoquer est sans égale. Blessé avec Watford, il devrait pouvoir être disponible pour son coach, Aliou Cissé, à partir des quarts de finale si le Sénégal y arrive.

Keïta Baldé Diao (attaquant, 25 ans)

Son histoire avec l'équipe nationale peut être considérée comme une symphonie non encore achevée. Attendu comme un messie lors de sa première cape le 26 mars 2016, Keïta Baldé Diao a souvent déçu malgré ses 35 sélections. N'empêche, Aliou Cissé lui fait suffisamment confiance pour son talent indéniable et sa capacité de percussion qui peuvent être un atout de taille au Cameroun.

ILS EN SONT À LEUR DEUXIÈME CAN

Édouard Mendy (gardien, 28 ans)

La défense constitue toujours la clé de voûte pour aller au bout d'une compétition et Édouard Mendy s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Autoritaire dans sa surface, réactif et capable de réaliser d'improbables parades, le dernier rempart de Chelsea (15 sélections, 9 cleen sheets), espère rentrer de sa 2e campagne africaine avec le trophée tant convoité dans ses gants et la couronne d'or autour sur la tête.

Alfred Gomis (28 ans)

Après Tony Sylva, il est le seul gardien sénégalais à avoir joué une finale de Can. C'est Alfred Gomis qui, après la blessure d'Edouard Mendy en Égypte, avait gardé les cages du Sénégal contre l'Algérie, au stade du Caire. Fort de ses 13 sélections pour 7 cleen sheets, le gardien du stade rennais et numéro 2 en sélection sera de nouveau à l'affût.

Pape Abdou Cissé (défenseur, 26 ans)

Malgré une première sélection ponctuée d'un but contre le Soudan en octobre 2018, Pape Abdou Cissé n'a que rarement eu sa chance en équipe nationale. Présent en Égypte en 2019 avec zéro match joué, le défenseur de l'Olympiakos passé par l'As Pikine a, entre temps, pris de la bouteille et est un titulaire indiscutable en club. Au point de prétendre à une place de titulaire aux côtés de Kalidou Koulibaly ?

Famara Diédhiou (attaquant, 28 ans)

Cette fois-ci ce sera la bonne ! C'est sans doute la phrase qui trotte continuellement dans la tête de Famara Diédhiou. Présent au Gabon mais absent de l'édition jouée en Égypte, l'attaquant passé par Clermont Foot aura des arguments à faire valoir. Il est actuellement l'attaquant le plus prolifique du groupe des 27 (13 sélections, 9 buts) et un des plus réguliers avec son club d'Alanyaspor (7 buts).

Kalidou Koulibaly (défenseur, 29 ans)

Pour gagner une compétition comme la Can, il faut d'abord disposer d'une bonne défense et sur ce point, Aliou Cissé peut se frotter les mains. Il dispose dans son arsenal de guerre l'un des meilleurs défenseurs du monde. Solide sur ses appuis, difficile à manœuvrer en un contre un et doté d'un bon sens de l'anticipation, Kalidou Koulibaly (52 sélections) sera un atout de taille dans cette quête d'un premier titre africain à l'occasion de sa deuxième campagne. Pourvu qu'il soit en pleine possession de ses capacités physiques, athlétiques et mentales.

ILS DECOUVRENT LA CAN

Seny Timothy Dieng (gardien, 26 ans)

C'est sans doute le Lion le plus méconnu du groupe dressé par Aliou Cissé pour la conquête de l'Afrique. Cela n'a rien de surprenant puisque le gardien des Queens Park Rangers n'a connu sa première convocation qu'en mars dernier lors de la double confrontation contre le Congo et l'Eswatini comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Can. 3e dans la hiérarchie des gardiens, le natif de Suisse, qui dispute sa première Can, ne devrait pas descendre sur les pelouses camerounaises (si tout se passe bien), mais n'en rêve pas moins d'être champion d'Afrique.

Ibrahima Mbaye (défenseur, 27 ans)

Ibrahima Mbaye n'est pas un novice dans la Tanière puisqu'il est présent depuis mars 2015, mais il n'avait jamais goûté aux plaisirs d'une Can. Cette année, ce sera chose faite. Malgré ses 6 ans de présence et 6 sélections, le défenseur de Bologne en Serie A italienne se rangera derrière Bouna Sarr, le titulaire au poste de latéral droit, mais avec l'enchaînement des matches, il aura, à coup sûr, une carte à jouer.

Bouna Sarr (défenseur, 27 ans)

Confronté aux blessures de Moussa Wagué et Youssouf Sabaly, Aliou Cissé a finalement jeté son dévolu sur Bouna Sarr. Le latéral du Bayern Munich et ancien de l'Olympique de Marseille présentait le profil idéal pour colmater les brèches et raviver la concurrence dans un poste qui ne fait l'unanimité pour aucun occupant. Disposant de seulement 4 sélections, Bouna Sarr découvrira la Can avec une belle envie d'y briller de mille feux.

Abdou Diallo (défenseur, 25 ans)

Convoqué en mars dernier, le défenseur du Psg s'est immédiatement connecté à Kalidou Koulibaly avec lequel il forme une charnière centrale plutôt solide. Doté d'une bonne vision de jeu et d'une bonne qualité de relance, Abdou Diallo voudra être à la hauteur de sa réputation.

Abdoulaye Seck (défenseur, 29 ans)

Abdoulaye Seck ne dispose que de 3 sélections mais il a assez convaincu le sélectionneur national et les observateurs de son opportunité d'aller au Cameroun. Le défenseur du Royal Antwerp ne lésine jamais sur ses efforts et lorsqu'il s'engage, il semble faire son objectif de cette ancienne formule : le ballon ou l'homme. Un autre profil dans la palette du sélectionneur.

Fodé Ballo Touré (défenseur, 24 ans)

Le sociétaire du Milan Ac aura du pain sur la planche pour déboulonner Saliou Ciss, le titulaire au poste de latéral gauche. Mais contrairement à ce dernier qui évolue en Ligue 2 française, le natif de Conflans-Sainte-Honorine peut se targuer de jouer dans l'un des plus grands championnats (Serie A) et d'avoir disputé la Ligue des champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Pape Matar Sarr (milieu, 19 ans)

Comme Ismaïla Sarr en 2017, Pape Matar Sarr s'apprête à disputer sa première Can dans le costume du plus jeune de l'effectif (19 ans). Mais ne vous fiez pas à son âge ni à son nombre de sélections (4). Le joueur prêté par Tottenham à Metz a suffisamment de talent pour évoluer dans ce groupe d'élite et pourrait même prétendre à une place de titulaire en l'absence de Krépin Diatta blessé.

Nampalys Mendy (milieu, 28 ans)

Le binôme parfait de Gana Gueye au milieu. Un gros abattage et une belle débauche d'énergie. Même s'il manque de temps de jeu du côté de Leicester, Nampalys Mendy a toujours donné satisfaction à chacune de ses sélections (8). Cette 33e édition de Can, sa première, sera pour lui l'occasion de briller et de revenir plus fort en club à défaut d'aller voir ailleurs.

Pape Alassane Gueye (milieu, 22 ans)

Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille est le dernier binational à rejoindre la Tanière en novembre dernier et cela ne surprend pas s'il ne compte qu'une sélection. Mais si le sélectionneur a fait le choix de l'amener au Cameroun, c'est qu'il sait que son profil est unique. Un milieu de terrain gaucher, capable d'orienter le jeu, qui court de partout et qui est titulaire la plupart du temps en club. Une belle pioche pour Aliou Cissé.

Moustapha Name (milieu, 26 ans)

Sa convocation en direction de la Can n'est pas volée tant Moustapha Name s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du Paris Fc. Capable d'évoluer à tous les postes au milieu, l'ancien de l'As Douanes se présente comme un couteau suisse et son apport ne sera pas de trop au Cameroun.

Mamadou Loum Ndiaye (milieu, 24 ans)

Son transfert de Porto au Deportivo Àlaves lui a fait beaucoup de bien puisqu'il a retrouvé un temps de jeu plus que satisfaisant pour faire partie des plans d'Aliou Cissé. Même s'il ne compte que 2 sélections, Mamadou Loum Ndiaye dont la première convocation remonte à mars 2019, voudra marquer son baptême du feu en Can en rentrant avec le trophée.

Joseph Lopy (milieu, 29 ans)

Présent en sélection depuis 2020, Joseph Lopy n'a pourtant eu que 5 sélections depuis. Mais Aliou Cissé peut compter sur son abattage et sa présence au milieu de terrain si l'envie lui venait de faire souffler Gana ou Nampalys Mendy.

Cheikh Ahmadou Bamba Dieng (attaquant, 21 ans)

Il incarne l'avenir de cette équipe sénégalaise. Brillant sous les couleurs de Marseille, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng a un profil plutôt différent des autres attaquants. C'est un avant-centre qui se crée énormément d'occasions grâce à sa rapidité et son sens du placement. Crédité d'une passe décisive en 4 sélections, le joueur formé à Diambars Fc espère ouvrir son compteur but en équipe nationale au Cameroun.

Habib Diallo (attaquant, 26 ans)

L'attaquant de Strasbourg découvre la Can après plus de trois ans de présence en sélection (1ère sélection en novembre 2018). Et sa présence n'est pas du tout usurpée. Habib Diallo respire la forme en club (8 buts, 2 passes décisives en 17 matches) et il commence à se montrer efficace avec la sélection (2 buts). Avec seulement 10 capes à son actif, Habib Diallo sera particulièrement attendu par ses adversaires.

Boulaye Dia (attaquant, 25 ans)

L'attaquant de Villarreal, Boulaye Dia, semble être le premier choix de Cissé sur le front de l'attaque. Ses décrochages, ses appels tranchants et sa mobilité gênent considérablement les défenseurs adverses. De plus, sa complémentarité avec Sadio Mané est flagrante aux yeux du sélectionneur qui n'hésite jamais à les associer. Auteur d'un but en 9 sélections, Boulaye Dia espère augmenter ce total en terre camerounaise.

Mame Baba Thiam (attaquant, 29 ans)

Lui, il fait des merveilles en Turquie du côté de Kayserispor où il s'est déjà distingué avec 8 réalisations. Mais avec le Sénégal, Mame Baba Thiam peine encore malgré 3 sélections et une présence de plus d'un an (octobre 2020). Espérons que sa présence au Cameroun puisse constituer un déclic pour lui.