Maroc: Le pays s'est transformé depuis longtemps en "narco-Etat"

Alger — Le royaume du Maroc s'est transformé depuis longtemps en "narco-Etat", posant de grands problèmes pour son entourage et représentant un "véritable danger" pour les pays européens, estime l'analyste politique Balla El-Kanti.

"Le Maroc constitue un véritable risque et danger pour les pays européens étant donné les quantités astronomiques de drogues de plus en plus produites dans le royaume, ce qui amène certains observateurs à dire que le Maroc s'est transformé depuis longtemps en +narco-Etat+ posant de grands problèmes pour son entourage, y compris l'Algérie", a affirmé mercredi le politologue sur les ondes de la radio algérienne Chaîne III.

"Le Maroc est un narco-Etat, son économie est dépendante de la drogue. Certains observateurs parlent aussi de trafic de cocaïne à partir de ce pays et tous les réseaux de trafic de drogue et de criminalité internationale ont désormais pignon sur rue dans ce pays", a encore souligné Balla El-Kanti, qui intervenait depuis Almeria (Espagne).

Revenant sur l'affaire de la saisie mercredi dernier par les autorités espagnoles d'un bateau semi-rigide qui transportait près de cinq tonnes de haschich, l'analyste a tenu à préciser encore que "les personnes qui ont été arrêtées par les autorités espagnoles dans le cadre de cette opération aéronavale sont toutes de nationalité marocaine (...) donc sans nul doute que le pays de provenance (du haschich) est le Maroc".

Par ailleurs, l'analyste a fait savoir qu'"un observatoire européen des drogues, ainsi que d'autres observateurs continuent de pointer du doigt la famille royale (marocaine), elle même impliquée dans ce trafic".

Pour rappel, le service de surveillance douanière de l'Agence espagnole des impôts est intervenu dans la nuit de mercredi dernier dans les eaux à l'est du détroit de Gibraltar pour saisir un bateau semi-rigide qui transportait près de cinq tonnes de haschich et a procédé à l'arrestation de ses trois membres d'équipage, tous de nationalité marocaine.

"L'opération, menée avec des moyens aéronavals, a conduit à la plus grande saisie de haschich réalisée par la surveillance douanière sur un seul bateau semi-rigide", selon un communiqué de l'agence fiscale, cité par le site espagnol Diario Area.

En septembre dernier, la police espagnole avait annoncé la saisie, près de la ville de Grenade, de 26 tonnes de cannabis à bord d'un camion en provenance du Maroc. Et en juin dernier, l'ONU avait affirmé que la résine de cannabis faisant l'objet d'un trafic mondial provenait principalement du Maroc.

Le royaume, qui "représentait plus d'un cinquième de toutes les mentions du principal pays d'origine dans les réponses au questionnaire du rapport annuel dans le monde au cours de la période 2015-2019, continue d'être le pays source le plus souvent mentionné de la résine de cannabis interceptée dans le monde entier", a écrit l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans son rapport annuel.